Il noto leaker @yuuki_ans ha condiviso alcuni benchmark molto interessanti inerenti alla CPU Intel Xeon Platinum 8470, serie Sapphire Rapids, dandoci modo di confrontare i risultati ottenuti con quelli di uno dei suoi principali avversari: AMD Ryzen Threadripper 3990X. Ovviamente, ci teniamo a far presente che si tratta di informazioni non ufficiali; quindi, i punteggi potrebbero non essere completamente affidabili.

Ricordiamo che i processori Sapphire Rapids saranno basati sull’architettura Golden Cove realizzata sul processo Intel 7. Inoltre, i chip supportano Intel Advanced Matrix eXtensions (AMX) per migliorare le prestazioni nei carichi di lavoro di formazione e inferenza. I chip sono dotati di un massimo di 64GB di memoria HBM2e, otto canali DDR5, PCIe 5.0 e integrano il supporto per la memoria Optane e CXL 1.1.

intel Xeon Platinum 8470

–

CPU-z v2.01(v17):

Single:515

Multicore:55000

–

CineBench R15/20/23:

Single:144/414/1079

Multicore:8949/29344/79150

–

V-ray(4.10.03):76710 pic.twitter.com/5R69LlC3NX — 结城安穗-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) April 27, 2022

Il modello Xeon Platinum 8470, in particolare, sarà dotato di 52 core e 104 thread e, stando alla schermata di CPU-Z, avrà una frequenza massima di 3,8GHz. Per quanto i riguarda i benchmark, il chip ha ottenuto 29.344 punti, il 17% rispetto ai 25.082 del Threadripper 3990X, mentre in Cinebench R23 è riuscito a segnare 79.150 punti, confronto ai 74.422 del Threadripper 3990X (+6,3%). Ma sicuramente il divario più importante è stato riscontrato in CPU-Z, dove, con i suoi 55.000 punti, lo Xeon Platinum 8470 ha staccato notevolmente il Threadripper 3990X, fermo a 32.215 punti. Nella tabella sottostante potete dare un’occhiata più rapida ai risultati ottenuti, dove viene evidenziata una certa supremazia da parte del chip Intel.

Ryzen Threadripper 3990X Intel Xeon Platinum 8470 Differenza di prestazioni Cinebench R23 74.422 79.150 6% Cinebench R20 25.082 29.344 17% Cinebench R15 10.055 – 10.088 8.949 12% CPU-Z 32.215 55.000 70% V-Ray (4.10.03) 74.449 76.710 3%

È indubbio che la CPU Sapphire Rapids riesca a fornire performance superiori rispetto alla serie Ryzen Threadripper 3000, ma sarà interessante metterla a confronto con le nuove CPU AMD Threadripper 5000WX, nonché i chip server come Milan e Milan-X.