Logitech amplia la sua linea di wireless trackball con Ergo M575

Logitech ha annunciato oggi ERGO M575, un mouse trackball wireless progettato per ridurre al minimo i movimenti e mantenere la mano e il braccio rilassati, offrendo ore di comfort.

Il design ergonomico di ERGO M575 gli consente di adattarsi naturalmente a una vasta gamma di dimensioni della mano, mentre la rotella di scorrimento angolata permette di mantenere le dita in una posizione più naturale e comoda. La trackball integrata nel dispositivo offre un’eccellente precisione e reattività e, grazie alla forma ergonomica del dispositivo, manterrete una posizione assolutamente rilassata senza sentire la necessità di muovere il braccio per spostare il cursore, situazione particolarmente adatta per spazi ristretti e scrivanie affollate.

Logitech ha anche pensato all’ambiente durante la realizzazione di ERGO M575. Infatti, le parti in plastica includono plastica riciclata post-consumo per dare una seconda vita al materiale e contribuire a ridurre l’inquinamento. Inoltre, l’imballaggio di carta dell’ERGO M575 proviene da foreste certificate FSC, quindi scegliendo questo prodotto sosterrete la gestione responsabile delle foreste del mondo.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del mouse trackball wireless, l’utilizzo di una singola batteria AA garantisce fino a 24 mesi di utilizzo ed il ricevitore USB Unifying incluso, e fino a 20 mesi con Bluetooth Low Energy. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo. Logitech Ergo M575 può essere personalizzato tramite il software proprietario Logitech Options ed è compatibile con PC Windows, Mac e iPad.

Logitech ERGO M575 è già disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 49,99€.

Un paio di mesi fa, la nota compagnia svizzera aveva presentato anche la Color Collection di cui fanno parte diversi prodotti dedicati al mondo del gaming, tra cui spiccava la cuffia wireless G733 Lightspeed. Caratterizzata da quattro vivaci colorazioni, la G733 si adatta ad ogni stile e contribuisce a rendere l’esperienza di gioco ancora più personale e unica. Completano la collezione i mouse da gaming G203 e G305 e la tastiera da gaming G915 TKL.