Se avete la passione per lo stream o se, semplicemente, siete alla ricerca di un’ottima webcam da utilizzare per le vostre call, che siano di studio o per lavoro, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, relativa alla splendida Logitech C922 Pro Stream: una webcam già da tempo sul mercato, ma considerata ancora molto valida, visto il suo ottimo rapporto qualità/prezzo!

La proposta del portale, infatti, vi permetterà di acquistarla a soli 67,99€, contro i 134,99€ del prezzo originale, ottenendo così uno sconto pari al 50%, che non sono affatto pochi, specie per un prodotto che, come detto, vanta delle ottime caratteristiche tecniche!

La Logitech C922 Pro è infatti una webcam di buona qualità, che arriverà a casa vostra persino inclusiva di un comodo cavalletto, con cui potrete posizionare la cam in modo comodo qualora, ad esempio, non possiate (o non vogliate) agganciarla al monitor del vostro PC.

La sua risoluzione Full HD a 30 fps (si può optare anche per una impostazione con risoluzione a 720p ma con 60 fps) garantisce riprese fluide e immagini nitide, ed il suo software interno permetterà una messa a fuoco automatica dell’immagine, rendendo la vostra ripresa sempre nitida, senza il bisogno di particolari aggiustamenti tecnici. La Logitech C922 Pro Stream, infatti, sa adattarsi automaticamente alla luce ambientale circostante e, grazie al suo obiettivo realizzato ad arte, è in grado di catturare immagini nitide anche in situazioni di scarsa luminosità.

Regolabile, con tanto di zoom, tramite i comandi Logitech disponibili gratuitamente con l’installazione dei driver, la Logitech C922 Pro Stream è, insomma, un’ottima scelta qualora cerchiate una buona webcam ma senza chissà quali pretese.

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questa splendida webcam prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

