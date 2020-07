Logitech e Herman Miller insieme per una sedia da gaming di lusso

In una situazione come quella attuale, nella quale molte persone hanno iniziato a lavorare a casa in modalità Smart Working a causa della pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19, molti si saranno accorti magari di non avere una postazione all’altezza, soprattutto per quanto riguarda la sedia sulla quale trascorrono diverse ore della giornata di fronte al PC. Herman Miller e Logitech G hanno collaborato alla realizzazione di una nuova sedia da gaming che dovrebbe aiutare a sostenere i corpi delle persone e consentire movimenti più sani e naturali. Inoltre, dal punto di vista estetico sembra anche più elegante e meno tamarra di gran parte delle proposte attualmente sul mercato. La sedia è già disponibile, ma, per portarsela a casa, sarà doveroso sborsare una cifra davvero considerevole: ben 1.342€.

La sedia include una schiuma rinfrescante per sostenere la postura e ridurre il calore che si ottiene sedendosi sui cuscini mentre si gioca per lunghi periodi, e quello che chiama “supporto pixelato“, per distribuire uniformemente il peso corporeo per migliorare la circolazione sanguigna ed incoraggiare il movimento. Viene impiegato anche ciò che le aziende chiamano “BackFit Adjustment” per allineare lo schienale alla curva naturale della colonna vertebrale, migliorando di conseguenza la postura e portando la testa proprio di fronte al monitor.

Infine, vengono offerte diverse caratteristiche già presenti in altre sedie da gaming, come braccioli con altezza e larghezza regolabili, nonché un accesso semplice e veloce a sistemi per la regolazione della profondità ed altezza della seduta, ma non viene aggiunto alcun poggiatesta o cuscino lombare. Sul sito web di Herman Miller viene affermato che non ne avrete bisogno, poiché la sedia ha un supporto lombare incorporato e sedendosi si avrà una postura che imita perfettamente quella eretta.

La sedia ha una garanzia di dodici anni ed è prodotta negli Stati Uniti. Per l’acquisto ed ulteriori dettagli, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Recentemente Logitech ha anche annunciato le versioni Mac di due periferiche molto apprezzate nel mondo PC: il mouse Logitech MX Master 3 e la tastiera Logitech MX Keys.