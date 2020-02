Logitech G e Herman Miller siglano una partnership

Ieri, Logitech G e Herman Miller hanno annunciato un accordo commerciale per la produzione di elementi d’arredo di alta qualità dedicati ai videogiocatori.

La partnership avrà lo scopo di introdurre soluzioni funzionali e non semplicemente “di design”. Durante la conferenza stampa, le compagnie hanno dichiarato di che sedie gaming o mobilii poco ergonomici potrebbero causare problemi di salute e distrarre i gamer.

Tim Straker, Chief Marketing Officer di Herman Miller, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di combinare il nostro portfolio con l’eccellenza di Logitech G nella tecnologia e nell’innovazione. Insieme svilupperemo soluzioni di alta qualità in grado di fornire a giocatori ed pro-player il massimo supporto e comfort”.

Peter Kingsley, Chief Marketing Officer di Logitech G, ha aggiunto: “Logitech G si impegna a creare la migliore attrezzatura per i giocatori attraverso il meticoloso lavoro dei nostri team di progettazione e ingegneria, dei nostri partner e clienti per sviluppare soluzioni di alto livello. La partnership con Herman Miller è stata una scelta ovvia, grazie alla loro storia ed esperienza. Insieme offriremo prodotti straordinari per ergonomia, comfort e prestazioni”.

Le compagnie collaboreranno anche con alcuni team di e-sport come Complexity Gaming, TSM e NaVi. Il primo prodotto che le due società porteranno sul mercato sarà una sedia gaming ed è prevista per il Q2 di quest’anno.