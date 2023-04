Un buon mouse è un elemento fondamentale in un set-up da gaming, dato che può influenzare enormemente le performance di gioco, portando più facilmente alla vittoria. Se siete alla ricerca di un modello dalla qualità eccellente e al contempo volete risparmiare non possiamo che consigliarvi il magnifico Logitech G PRO X SUPERLIGHT, che oggi gode dell’incredibile sconto del 45% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 90,99€ invece di 164,99€ per uno dei mouse da gaming migliori sul mercato. Si tratta di un’offerta veramente ottima, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rischiare l’esaurimento delle scorte.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è stato ideato appositamente per i professionisti di eSport con l’obiettivo di offrire prestazioni di altissimo livello. Questo è possibile grazie al sensore HERO 25K di ultima generazione, il quale offre performance incredibilmente precise con un tracciamento fino a 25.6000 DPI. Riuscirete, dunque, a eseguire movimenti fulminei, reagendo tempestivamente a qualsiasi mossa del nemico e cogliendoli alla sprovvista.

Inoltre, con il G PRO X SUPERLIGHT Logitech ha puntato sul design, realizzando uno tra i mouse da gaming più leggeri sul mercato. Il peso inferiore a 63 grammi consente, infatti, di muoverlo ancor più rapidamente, mentre i piedini a zero resistenza in PTFE offrono una fluidità di scorrimento senza precedenti.

Uno dei problemi dei mouse da gaming wireless è il ritardo di input, mentre la tecnologia LIGHTSPEED del Logitech G PRO X SUPERLIGHT offre una connessione stabile e veloce con un tempo di risposta di soli 1ms. Godrete, dunque, di prestazioni elevatissime, ma senza l’ingombro dei fili.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

