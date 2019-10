Logitech G Pro X, la prima tastiera meccanica gaming con switch intercambiabili

Logitech G Pro X è una nuova tastiera gaming con switch intercambiabili

Arriva sul mercato la prima tastiera mainstream con switch intercambiabili, la Logitech G Pro X. Si tratta di una tastiera tankeyless, quindi senza tastierino numerico, con cavo rimovibile.

La Logitech G Pro X si presenta con un design abbastanza classico, già visto sulla gamma G di Logitech e senza particolari rifiniture. Non possiede tasti multimediali dedicati, come mancano i tasti macro. La G Pro X d’altronde è pensata anche per il trasporto in caso di tornei o LAN party, di conseguenza mantiene una forma piuttosto compatta ed essenziale.

Ciò che però caratterizza la nuova proposta di Logitech, e che apre le porte ad una nuova generazione di tastiere meccaniche per il mercato mainstream, è la possibilità di sostituire gli switch (esatto, direttamente l’interruttore) con la stessa semplicità che richiede la sostituzione dei keycap (copritasti) attraverso un estrattore in plastica fornito in dotazione.

In questo modo oltre a non essere più costretti a compiere una scelta definitiva al momento dell’acquisto della nuova tastiera, si apre potenzialmente un mondo di possibili personalizzazioni che consentono di strutturare un layout ibrido, con diversi switch simultaneamente.

Gli switch non saranno prodotti da Cherry e non si tratta dei classici Romer G visti finora su tutte le tastiere dell’azienda. Tuttavia grazie al form factor, gli interruttori in dotazione saranno compatibili con i layout di keycap per switch Cherry, e notizia ancor più sorprendente confermata da Logitech stessa è che la tastiera è compatibile con tutti gli switch Cherry MXin alternativa a quelli forniti da Logitech.

Logitech ha inoltre in programma di vendere separatamente kit di switch, tra i quali un layout completo di 92 interruttori al prezzo di 49,99 dollari (che con tutta probabilità si trasformeranno in 59,99 euro). Saranno disponibili tre versioni: gli GX Red Linear senza alcun tipo di feedback, gli GX Brown Tactile con feedback tattile e i classici GX Blue Clicky con feedback tattile e sonoro.

La tastiera è già disponibile sullo store di Logitech al prezzo di 154,99 euro con layout internazionale, spagnolo, francese, tedesco e nordico.