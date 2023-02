Trovare un buon mouse da gaming, contraddistinto da ottime performance e da un rapporto qualità/prezzo vantaggioso, non è affatto semplice. Per questo, abbiamo pensato di segnalarvi immediatamente uno degli sconti più interessanti su Amazon, applicato su un fantastico modello a marchio Logitech. Per pochissimo, infatti, avrete la possibilità di portarvi a casa il Logitech G203 a un prezzo folle: appena 19,99€ invece di 40,99€!

La promozione è attiva sulla delicata colorazione bianca, perfetta praticamente per qualsiasi postazione da gaming. Dunque, un’offerta da non perdere assolutamente, tenendo presente che risparmierete il 51% su un articolo davvero molto interessante!

Il mouse in questione è dotato di un ottimo sensore da 8.000 DPI che risponde con precisione a tutti i movimenti, inoltre vi permette di personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità che desiderate grazie al software per gaming logitech g hub. In questo modo, potrete scegliere fra 5 livelli DPI, passando facilmente dall’uno all’altro!

Non meno importante, avrete la possibilità di godere di colori vivi e brillanti grazie al sistema Logitech LIGHTSYNC RGB, pensato per offrire effetti personalizzabili su circa 16,8 milioni di colori. Vi basterà installare il software apposito per scegliere tra i colori e le animazioni preimpostati oppure per crearne di vostri.

Il design classico, testato dai giocatori, vi garantisce un comfort eccellente e un controllo totale durante le vostre partite. In più, grazie all’intuitivo layout a 6 pulsanti, potrete semplificare e velocizzare al meglio tutte le operazioni svolte, in base a ciò che ritenete migliori per voi. Da non sottovalutare che il tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo, vi assicura affidabilità, prestazioni e maneggevolezza!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

