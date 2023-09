Se la vostra piattaforma prediletta per giocare è il computer, avrete necessariamente bisogno di una buona tastiera pensata appositamente per il gaming, che vi permetta di esprimere al massimo le vostre abilità. Per quanto ve ne siano tantissimi modelli sul mercato, uno senza dubbio dei migliori, nonché il più venduto su Amazon, è la Logitech G213 Prodigy, oggi scontata a soli 49,00€!

Si tratta di una tastiera perfetta sia per i videogiocatori casuali che per gli appassionati di eSport, dato che i tasti Mech-Dome sono stati progettati per una risposta tattile eccellente, garantendo prestazioni simili a quelle delle tastiere meccaniche. Insomma, una vera e propria chicca, che potrà essere vostra a un prezzo decisamente inferiore rispetto ai modelli concorrenti.

Logitech G213 Prodigy, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech G213 Prodigy è perfetta per chi è alla ricerca di una tastiera da gaming di ottima qualità, ma al contempo ha a disposizione un budget limitato. Offre, infatti, molte delle funzionalità presenti nei modelli più costosi, come i tasti silenziosi, un feedback tattile e reattivo, illuminazione RBG e controlli multimediali dedicati.

Inoltre, è perfetto anche per coloro che hanno altre periferiche di marca Logitech, dato che la tastiera si sincronizzerà con il vostro set-up, utilizzando la tecnologia LIGHTSYNC per far coincidere l’illuminazione con i videogiochi, film o musica che state riproducendo. La presenza del poggia-polsi la rende adatta soprattutto per chi passa tante ore al giorno davanti al computer, non solo per giocare ma anche per lavoro, dato che consente di non mettere sotto sforzo i polsi e le braccia.

Tornando al prezzo, che è certamente uno dei motivi principali che potrebbe spingervi all’acquisto, grazie all’offerta di Amazon potrete risparmiare ben 38,99€ rispetto al prezzo consigliato di 87,99€. Nel corso degli ultimi mesi questa tastiera, su Amazon, è stata spesso disponibile a 49,99€ come al momento, ma mai a un prezzo molto inferiore, per cui si tratta di un momento perfetto per acquistarla.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

