Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Logitech G305 LIGHTSPEED, il mouse gaming wireless dotato di sensore ottico HERO 12K con sensibilità fino a 12.000 DPI. Leggero, con soli 99 grammi, offre fino a 250 ore di autonomia con una singola batteria AA e connessione wireless a 1 ms senza lag. Ora disponibile a soli 29,09€ invece di 35,99€, con uno sconto del 19%.

Logitech G305, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è il mouse gaming wireless ideale per tutti i giocatori che cercano prestazioni professionali senza rinunciare alla libertà di movimento. È particolarmente consigliato a chi gioca su PC o laptop e desidera eliminare il fastidio dei cavi, mantenendo però una reattività paragonabile ai mouse cablati grazie alla tecnologia LIGHTSPEED con latenza di soli 1 ms. Con il suo peso di appena 99 grammi e il ricevitore nano USB integrato, risulta perfetto anche per i gamer in mobilità che portano il setup ovunque vadano.

Questo mouse soddisfa l'esigenza di chi vuole un dispositivo affidabile e duraturo: la batteria garantisce fino a 250 ore di gioco continuo con una singola AA, eliminando le preoccupazioni da ricarica. Il sensore HERO da 12.000 DPI offre precisione elevata e consumi ridotti, mentre i 6 pulsanti programmabili lo rendono adatto a qualsiasi genere, dagli sparatutto agli strategici. A un prezzo scontato di soli 29,09€ rispetto ai 35,99€ originali, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole qualità gaming a un costo accessibile.

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse gaming wireless dotato del sensore ottico HERO da 12.000 DPI, tecnologia LIGHTSPEED con latenza di 1 ms, 6 pulsanti programmabili e un peso di soli 99 grammi. La batteria AA garantisce fino a 250 ore di autonomia.

Vedi offerta su Amazon