Con l’uscita di videogiochi acclamatissimi da pubblico e critica come Baldur’s Gate 3 e Starfield, di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione, è probabile che molti di voi stiano pensando di sostituire il vecchio mouse con un nuovo modello all’avanguardia e altamente personalizzabile, per sfruttare queste caratteristiche a vostro vantaggio durante le sessioni di gaming.

Per questo consigliamo a tutti i videogiocatori più esigenti di dare un’occhiata a questa offerta di Amazon, che oggi propone l’ottimo Logitech G402 Hyperion Fury a soli 31,57€, grazie allo sconto del 55%. Non vi segnaliamo questa offerta solo per la sua incredibile convenienza, ma soprattutto per le caratteristiche del prodotto, che uniscono un’ottima qualità dei materiali a un’elevatissima precisione dei movimenti

Mouse da gaming Logitech G402, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo l’acquisto dell’ottimo Logitech G402 a tutti i videogiocatori che vogliono qualcosa di più di ciò che ha da offrire un comune mouse. Si tratta di un prodotto perfetto anche per chi già possiede un mouse da gaming, ma desidera sostituirlo perché non più efficiente come un tempo. Fra l’altro, è compatibile con PC, Mac e laptop, per cui non avrete alcun tipo di problema a integrarlo nel vostro sistema.

Grazie all’incredibile fluidità e reattività avrete il pieno controllo dell’azione sullo schermo, potendo anche contare su otto pulsanti programmabili, così potrete creare di volta in volta la configurazione perfetta per ogni singolo videogioco, godendo di un netto vantaggio tattico rispetto ai vostri avversari. Inoltre, avrete a vostra disposizione 4 impostazioni DPI, dal targeting pixel preciso alle manovre fulminee, raggiungendo i 4.000 DPI per una reattività istantanea.

Un altro dettaglio da non trascurare è il prezzo, piuttosto stabile da alcuni giorni, ma che ha subito un’impennata solo la settimana scorsa, arrivando a superare i 40,00€. L’andamento dei prezzi per questo specifico prodotto è piuttosto altalenante, ma attualmente risulta in flessione, motivo per cui vi consigliamo di cogliere al volo questa promozione, prima che termini.

Costruito con materiali leggeri, impugnature in gomma e piedini a basso attrito, il Logitech G402 vi regalerà sessioni di gaming più confortevoli e personalizzate che mai. Per queste ragioni, vi suggeriamo di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che le scorte o la promozione si esauriscano.

