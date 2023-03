Se desiderate acquistare un paio di ottime cuffie da gaming, da poter utilizzare sia su console che su PC, allora occhio a questa offerta, perché potrebbe lasciarvi piacevolmente sorpresi! Su Amazon, infatti, vi segnaliamo che sono in sconto le ottime Logitech G435 Lightspeed, cuffie wireless leggere e confortevoli, studiate e disegnate proprio per incontrare le esigenze dei gamer.

Il prezzo proposto? Decisamente ottimo, visto che parliamo di uno sconto del 32%, che abbassa gli originali 87,99€ a soli 59,99€! Un affare non da poco, specie perché parliamo di cuffie non solo di qualità, ma anche e soprattutto wireless, difficilmente rintracciabili attorno ai 50 euro (quanto meno se si desidera acquistare articoli di un certo pregio).

Stilose ed accattivanti nel design, le Logitech G435 Lightspeed sono cuffie senza fili in plastica rigida, progettate per garantire il massimo della comodità, grazie anche e soprattutto ad una specifica attenzione per ciò che concerne il peso, che si aggira attorno ai 165 grammi.

Parliamo, dunque, di cuffie davvero molto leggere, ma che non mostrano il fianco a durevolezza e resistenza, caratterizzandosi come un prodotto fatto per durare nel tempo, così da accompagnarvi anche in quotidiane (e lunghissime) sessioni di gioco.

Le Logitech G435 Lightspeed, infatti, non solo sono comode, ma anche ergonomiche, e visto il loro peso contenuto e la morbidezza dei loro padiglioni in memory foam, risulteranno piacevoli da indossare anche dopo ore ed ore di gioco, oltre che in estate, quando il caldo rende certe cuffie se non scomode, proprio fastidiose da indossare. Qui, invece, non avrete problemi, vista anche la buona traspirabilità dei padiglioni, realizzati in stoffa.

Dulcis in fundo, parliamo di cuffie capaci di restituire un suono potente e profondo, e che dispongono anche di un sistema a due microfoni, che cattura il suono della vostra voce in modo preciso e pulito, rendendo la comunicazione online sempre chiara e senza interferenze, riducendo anche eventuali rumori di fondo.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

