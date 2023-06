Se il gaming è la vostra passione e se siete alla ricerca di un mouse da gioco che vi offra un controllo preciso e pulito dell’azione a schermo, a prescindere da quale sia il titolo che più vi piace giocare, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta messa in campo da Amazon, e relativa al mouse da gaming Logitech G502 HERO, oggi disponibile con uno sconto del 52%!

Un vero e proprio affare, specie considerando che si tratta di uno dei mouse più apprezzati del mercato, tanto da vantare il titolo di “prodotto più venduto” su Amazon per la categoria dei mouse da gaming. Ebbene, grazie allo sconto oggi proposto, quest’ottimo mouse potrà essere vostro a soli 44,99€, rispetto a quello che è il prezzo originale di ben 92,99€, oggi più che dimezzato!

Dotato di un sensore ottico da gaming ad alta precisione, con un tracciamento fino a 25.600 DPI, il Logitech G502 HERO è un dispositivo efficiente e preciso, capace di azzerare qualsiasi problema come smoothing, filtraggio o accelerazione. In tal senso, stiamo parlando di un mouse dotato di un sensore di ultima generazione, in grado di rilevare anche i movimenti più piccoli, con una precisione che arriva a tracciare persino gli spostamenti inferiori al micrometro!

Parliamo, dunque, di un prodotto dalla grande adattabilità in campo gaming, preciso e pulito a prescindere che il contesto di gioco sia quello di un FPS o di un MOBA, come per altro testimoniano anche i suoi 11 pulsanti programmabili (perfetti per impostare macro comode per qualsiasi circostanza), oltre che la rotella di scorrimento ultraveloce.

Un’altra caratteristica interessante è il sistema di regolazione del peso, che permette di adattare il mouse al proprio stile di gioco, giacché questo specifico modello si propone con cinque pesi da 3,6 g, liberamente sostituibili al fine di ottenere quella che può essere la migliore configurazione di peso e bilanciamento.

Dulcis in fundo, il Logitech G502 HERO è anche compatibile con la tecnologia LIGHTSYNC di Logitech G, grazie alla quale è possibile personalizzare completamente l’illuminazione RGB del mouse, sincronizzandola con quella del proprio PC!

Insomma, parliamo davvero di mouse davvero eccezionale e, per questo, vi suggeriamo di acquistare subito a prezzo scontato tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvelo prima che l’offerta termini del tutto!

