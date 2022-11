Quando c’è da discutere di periferiche gaming PC, Logitech è senza alcun dubbio una certezza, non per altro tra headset (tra cui le ultime Astro A30), tastiere e mouse, non sbaglia mai un colpo (o quasi). Oggi vi parliamo del nuovo Logitech G502 X Plus, la versione top di gamma della serie G502, da anni ormai un vero e proprio punto di riferimento dei mouse da gaming.

Nel corso delle ultime settimane lo abbiamo provato a lungo, così da poterlo testare in ogni condizione possibile e potervi dare chiare indicazioni per quanto concerne autonomia, design e soprattutto qualità tecniche. Questo mix di caratteristiche lo rendono uno dei migliori mouse sul mercato, ma anche uno dei più costosi.

Logitech G502 X Plus, com’è fatto

Il Logitech G502 X Plus è disponibile in due versioni (nero e bianco), pesa appena 106 grammi (il cablato arriva a pesare 89 grammi) e si differenzia dal classico G502 Lightspeed nelle forme, oltre che nelle caratteristiche. Infatti, ora siamo dinanzi a una periferica meno aggressiva, ma sempre dal design d’impatto e moderno. Il taglio di come è stato pensato la luce RGB Lightsync a 8 zone sul dorso è ben studiato, dando una sua identità senza rendersi al tempo stesso troppo appariscente, dato che esteticamente è davvero godibile. Le plastiche sono di livello, così come il grip gommato presente nelle parti laterali.

A sinistra troviamo i tasti aggiuntivi G5 e G4, oltre al pulsante DPI completamente regolabile e facilmente adattabile a seconda di come decidiamo di impugnare la periferica. Nella parte superiore abbiamo la classica rotella (che a sua volta presenta tramite uno spostamento a destra o sinistra, altri due tasti programmabili) con la possibilità di attivare attraverso la pressione di un pulsante l’infinite scroll, un tasto aggiuntivo G9 e altri due tasti personalizzabili G8 e G7 (di default impostati per la modifica DPI), oltre a chiaramente i due click principali dotati di switch Lightforce, forniti di tecnologia ottica-meccanica ibrida. In totale, quindi, abbiamo ben 13 tasti interamente programmabili a piacimento tramite il software G-HUB. Il sensore HERO 25K completa l’opera, garantendo prestazioni al top, soprattutto per chi gioca ad alti livelli a videogiochi FPS o RTS.

La nostra esperienza

Visto il lavoro in redazione, abbiamo deciso di sfruttare il nuovo Logitech G502X Plus sia per giocare che per testarlo in condizioni di normale quotidianità. In entrambi i casi possiamo sicuramente ammettere le enormi qualità offerte da questa periferica, che si dimostra versatile e perfetta per qualsiasi tipo di condizione, dal gaming al lavoro.

L’enorme personalizzazione garantita dai tasti e dal software G-HUB permette infatti di gestire a nostro piacimento il mouse, sfruttandolo al 100% a seconda delle situazioni o dei generi videoludici. Ci siamo trovati a cambiare profilo con Starcraft rispetto a un Overwatch 2 o Valorant o anche banalmente verso esperienze single player quali Uncharted o Metro.

Il click degli switch ibridi ottico-meccanici Lightforce non è troppo fastidioso a livello uditivo, di conseguenza è possibile sfruttare il mouse in qualunque location. Anzi, se proprio vogliamo essere sinceri, il feeling restituito da ogni click è molto soddisfacente, garantendo un utilizzo sempre piacevole.

Ad aiutare ancora di più nelle prestazioni è la connessione wireless Lightspeed che garantisce il 68% di reattività in più rispetto a connessione wireless standard. In videogiochi come Valorant o Counter-Strike, la tempestività è tutto, quindi viene facile rendersi conto dell’importanza di questa particolarità.

Ora arriviamo alla parte negativa, vale a dire l’autonomia. Senza RGB Logitech ha constatato 120 ore di utilizzo, un dato che ci sentiamo di confermare anche in virtù del fatto che in due settimane non abbiamo mai dovuto ricaricarlo. Tuttavia, una volta attivato gli RGB Lightsync, l’autonomia è crollata a poco meno di 35 ore, avvicinandosi di molto ai dati di Logitech di 37 ore. Chiaramente, per chi sfrutta il tappetino Powerplay (potete acquistarlo su Amazon), questo non è un grosso problema, ma il dover ricaricarlo ogni tre o quattro giorni potrebbe infastidire chi lo usa per svariate ore con l’RGB attivo.

Verdetto

Logitech G502 X Plus è uno dei migliori mouse sul mercato: altamente personalizzabile, comodo, leggero e dal design davvero soddisfacente. Se non fosse per la sua autonomia con RGB attivi (poco più di 30 ore) e il suo prezzo di 180 euro, sarebbe certamente un must buy assoluto. In ogni caso, la serie G502 si dimostra ancora oggi la numero tra i mouse da gaming, ove l’X Plus si pone come il massimo esponente della sua categoria.