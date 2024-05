Gaming Week: tastiera Logitech a -70€, l'offerta che aspettavi!

Se siete alla ricerca di una tastiera da gaming che non solo eccella in prestazioni e affidabilità, ma che spicchi anche per compattezza, design distintivo e comfort, abbiamo una notizia per voi. Durante questi ultimi giorni della Amazon Gaming Week, è disponibile un'offerta imperdibile sulla Logitech G713. Potete acquistarla al prezzo di soli 119€, rispetto al prezzo originale di 189€, eguagliando così la migliore offerta mai registrata per questo modello.

Logitech G713, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G713 è una tastiera eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza di gioco migliorata grazie a una tastiera meccanica di alta qualità. Con il suo design compatto e il comodo poggiapolsi a forma di nuvola, è perfetta per sessioni di gioco prolungate, offrendo comfort e supporto. L'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile aggiunge poi un tocco di stile e un'atmosfera unica durante il gioco.

Grazie ai suoi interruttori GX, garantisce una risposta rapida ed efficiente a ogni comando, rendendola ideale per chi cerca prestazioni affidabili e una tecnologia all'avanguardia. Inoltre, il design inclusivo e l'estetica sognante della Logitech G713 la rendono un'ottima scelta non solo per i giocatori, ma anche per coloro che desiderano armonizzare la propria postazione con un'estetica curata e moderna.

I giocatori che desiderano personalizzare ulteriormente la loro esperienza possono approfittare delle diverse opzioni di copritasti e piastre superiori disponibili separatamente, permettendo così di adattare il look della loro tastiera alle proprie preferenze. Al prezzo di 119€, è un ottimo investimento per chi non vuole scendere a compromessi su comfort, stile e performance nella digitazione dei tasti.

Vedi offerta su Amazon