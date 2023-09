Se state cercando un paio di cuffie wireless, ma che al contempo non vi facciano rimpiangere la tipica assenza di lag delle cuffie cablate, vi invitiamo a scoprire un’interessante offerta di Amazon relativa alle Logitech G733 Lightspeed. Questo modello si distingue dagli altri per il modo in cui si connette ai vari dispositivi, tra cui ovviamente il computer.

Per cominciare, vi informiamo che queste cuffie sono attualmente scontate del 35%, permettendovi di risparmiare ben 60,00€ rispetto al prezzo originale, portando il costo a soli 109,99€ anziché 169,00€. A differenza della maggior parte dei modelli presenti sul mercato, le Logitech G733 Lightspeed non adottano la tecnologia Bluetooth, ma ricevono il segnale tramite una chiavetta esterna, pertanto parliamo di cuffie che si possano definire wireless nel vero senso della parola.

Logitech G733 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarle?

Già il fatto che si tratta di vere e proprie cuffie wireless dovrebbe farvi capire a chi sono destinate. Innanzitutto, sono perfette per coloro che desiderano una portata del segnale lunga, oltre i limiti delle classiche cuffie Bluetooth. Infatti, mentre queste ultime mantengono una connessione stabile entro una distanza di circa 10 metri dal dispositivo collegato, le Logitech G733 Lightspeed possono spingersi fino a 20 metri, garantendo una continuità d’ascolto senza paragoni. Questo significa che potrete godere della vostra musica o dei vostri giochi anche se vi spostate in un’altra stanza, senza temere la perdita di connessione.

Il fatto che siano poi anche cuffie da gaming fa sì che siano adatte anche per coloro che cercano un audio con equalizzatore tendente a mettere in risalto i bassi e gli alti. Ma non solo, perché essere cuffie da gaming equivale anche a un comfort elevato per lunghe sessioni di gioco, senza fastidi o pressione eccessiva sulla testa.

L’attuale sconto del 35%, nonostante non sia il migliore mai registrato su queste cuffie, è tra i più bassi da quando queste cuffie si trovano in commercio. In pochissime altre occasioni il prezzo è sceso a meno di 100,00€, pertanto è molto più probabile che nei prossimi giorni il prezzo possa aumentare anziché diminuire ulteriormente. Ciò significa che potreste correre il rischio di pagarle anche più di 130,00€ qualora indugiate ancora. E nonostante tra qualche settimana ci sarà la Festa delle Offerte Prime, non è detto che questo modello andrà in sconto. Anzi, il prezzo potrebbe tranquillamente aumentare rispetto a quello attuale, facendo perdervi quello che è, almeno oggi, un buon affare per acquistare ottime cuffie Logitech a un prezzo conveniente.

