Se c’è una tastiera gaming di fascia alta ad essere oggi in forte sconto, non si può certo sorvolare la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL. Questo modello, originariamente a 269,00€, è attualmente disponibile su Amazon a soli 158,99€, con uno sconto netto del 41%. Non sappiamo per quanto durerà questa promozione, ma basandoci sulle occasioni precedenti in cui la tastiera è stata offerta a questo prezzo, è probabile che lo sconto termini presto.

Pertanto, se stavate cercando una tastiera gaming di alta qualità, con un design meccanico e illuminazione RGB, questa proposta è l’ideale. La Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è ottima anche per chi vuole eliminare l’ingombro dei cavi, visto che si basa sulla tecnologia wireless. Inoltre, è perfetta anche per coloro che non vogliono rinunciare ai tipici tempi di risposta dei modelli cablati, dato che gli input hanno un ritardo di soli 1ms.

Come saprete, i tasti sono il vero fulcro dell’esperienza d’uso di una tastiera. Da questo punto di vista, Logitech G915 LIGHTSPEED TKL assicura una precisione e prestazioni di alto livello, rese possibili dai suoi switch meccanici a profilo ribassato. Quest’ultimi sono disponibili in tre opzioni: GL Tactile, GL Linear o GL Clicky. Ognuno di essi offre una sensazione di gioco unica e soddisfacente. Se preferite una risposta tattile precisa, il GL Tactile è la scelta ideale, mentre il GL Linear offre una risposta fluida e uniforme. Se cercate un feedback acustico, il GL Clicky sarà l’opzione che amerete di più.

Essendo wireless e quindi alimentata a batteria, l’autonomia è fondamentale. Con una singola ricarica completa, la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL offre fino a 40 ore di utilizzo continuo, permettendovi di giocare e lavorare senza preoccuparvi di dover interrompere la sessione per un bel po’ di giorni.

L’illuminazione RGB LIGHTSYNC è la ciliegina sulla torta. Oltre 16,8 milioni di colori e la possibilità di personalizzare ogni tasto o creare affascinanti animazioni rendono questa tastiera un vero spettacolo visivo, anche perché l’illuminazione si può sincronizzare con il contenuto riprodotto in quel momento dal PC. L’intero sistema di illuminazione potrà essere controllato dal software Logitech G HUB, che vi darà il via libera alla vostra creatività tramite le tante personalizzazioni disponibili.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

