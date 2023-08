State cercando delle nuove cuffie da gaming wireless, ma non volete rinunciare alla qualità del suono e dei materiali? In tal caso, non possiamo che consigliarvi un prodotto di ottima qualità, altamente personalizzabile e che vi garantisca prestazioni audio surround eccezionali: stiamo parlando delle ottime Logitech G935, che trovate oggi in offerta su Mediaworld con un importante sconto di ben 60€.

Grazie a questa promozione le pagherete appena 129,99€ anziché 189,99€. Si tratta davvero di un’ottima offerta, date la qualità, la grande comodità e la lunga durata della batteria di queste cuffie da gaming, per cui vi consigliamo di non farvele sfuggire.

Con i potenti driver Pro-G da 50 mm, realizzati con materiali ibridi intrecciati per eliminare ogni tipo di distorsione, non vi perderete neanche un singolo dettaglio sonoro; inoltre, questa tecnologia migliora notevolmente anche i bassi. L’audio surround immersivo DTS Headphone:X 2.0 vi offrirà un posizionamento preciso in ogni contesto di gioco, permettendovi di sentire i nemici nascosti alle vostre spalle, i colpi provenienti dall’alto e gli indizi delle abilità speciali, regalandovi l’esperienza cinematografica che avete sempre desiderato nei vostri giochi preferiti.

Se poi vi preoccupa la durata della batteria, state pure tranquilli: godrete di ben 12 ore di autonomia, mentre il raggio d’azione di 15 metri vi permetterà di giocare in assoluta libertà, senza l’ingombro dei cavi. La morbida imbottitura interna, poi, rende questo modello comodo da indossare anche per lunghe sessioni di gioco.

Ma non è tutto: potrete anche sfruttare il microfono ad alte prestazioni flip-to-mute da 6 mm, per comunicazioni sempre chiare e precise; inoltre, i pratici tasti programmabili direttamente sulla cuffia vi regaleranno un’esperienza di gioco su misura, perché potrete personalizzare le opzioni di illuminazione, ma anche l’audio e l’equalizzazione. A corredare il tutto c’è anche l’illuminazione Lightsync RGB, completamente personalizzabile e pronta a reagire alle vostre azioni nei giochi supportati, con i suoi 16,8 milioni di colori.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini

