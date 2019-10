Logitech, arrivano mouse e tastiera per Chrome OS

Logitech ha presenta i nuovi M355 e K580, un mouse e una tastiera dedicati ai dispositivi con sistema operativo Android o Chrome OS.

Ieri Google ha presentato Pixelbook Go, nuovo Chromebook di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato equipaggiato con processore Intel Core e schermo da 13,3 pollici. A margine della presentazione della casa di Mountain View Logitech ha svelato 2 nuovi prodotti, progettati appositamente per il nuovo Pixelbook Go: si tratta del mouse wireless M355 e della tastiera wireless K580.

La tastiera possiede pulsanti dedicati per Chrome OS e Google Assistant, oltre a una fila di tasti con scorciatoie specifiche del sistema operativo sviluppato da Google. Il layout è compatto, ma questo non ha impedito all’azienda di inserire il tastierino numerico e anche uno spazio dove posizionare il proprio smartphone mentre si lavora.

La nuova Logitech K580 sfrutta le connettività Bluetooth e 2,4 Ghz, e può essere abbinata a 3 dispositivi contemporaneamente. Per migliorare la produttività Logitech ha inserito un tasto che permette di passare da un device all’altro rapidamente.

Trattandosi di una tastiera wireless qualcuno potrebbe avere dei dubbi sulla durata della batteria, ma Logitech ha pensato anche a questo: grazie a una funzione di standby automatico, che attiva il risparmio energetico quando la tastiera non viene utilizzata, le batterie (due AAA) dureranno fino a 3 anni.

Anche il mouse M355 è progettato per essere usato con Chrome OS. I due pulsanti principali fanno fino al 90% di rumore in meno rispetto a un mouse classico, ma il feedback è comunque soddisfacente. Anche la rotella, in gomma, è silenziosa e scorre senza fatica. Anche qui troviamo la doppia connettività Bluetooth / 2,4 GHz e la batteria (una singola AA) è garantita fino a 18 mesi. Entrambi i dispositivi sono già disponibili negli Stati Uniti, al prezzo di 50$ per la tastiera e 30$ per il mouse.