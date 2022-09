Nel 2020, a causa della pandemia, lo smart working è diventato una parte importante della vita di tantissime persone e molte, visti i benefici, hanno deciso di mantenere una forma di lavoro ibrido anche quando si è potuti tornare nei propri uffici. L’abituarsi a questo tipo di lavoro non ha però risolto i problemi emersi già nei primi mesi di telelavoro: secondo quanto riportato da Logitech, tutt’oggi oltre l’89% delle persone che lavorano da casa ha diverse problematiche, legate principalmente alla webcam, come angolazioni poco convincenti, limitazioni del campo visivo e condizioni di scarsa illuminazione.

“Molti utenti, sia da remoto che in modalità ibrida, sono ancora scarsamente attrezzati e alle prese con soluzioni del periodo pre-pandemico”, afferma Scott Wharton, General Manager di Logitech Video Collaboration. “La nostra innovativa gamma di webcam Brio e di cuffie Zone Vibe risponde alla richiesta dei lavoratori moderni che hanno bisogno di qualità, stile e accessibilità per il lavoro e il tempo libero. Funzioni rivoluzionarie come ‘Show Mode’ di Brio aprono nuove opportunità di condivisione per insegnanti, designer e creativi, che possono mostrare facilmente oggetti fisici, appunti e schizzi da remoto tramite il video.”



Per risolvere questi problemi Logitech ha sviluppato la webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe. La webcam ha una risoluzione 1080p 30 FPS, migliore di quella della maggior parte dei portatili in commercio e usati da chi lavora da casa, e offre funzionalità pensate proprio per aiutare a eliminare i problemi descritti prima: la Show Mode semplifica la condivisione di schizzi o oggetti fisici sulla scrivania, grazie a un sistema di montaggio e a un sistema integrato che permette di inclinare la videocamera verso il basso per mettere a fuoco gli oggetti, ruotando automaticamente l’immagine per restituire l’orientamento corretto nella videochiamata. RightSight invece va abilitata nel software Logi Tune e inquadra automaticamente l’utente anche quando si muove, mentre RightLight 4 corregge in automatico l’illuminazione.

Le cuffie Logitech Zone Vibe sono disponibili in tre diversi modelli, Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 e Zone Vibe Wireless. Si tratta di modelli leggeri dal peso di soli 180 grammi, over ear, disponibili in tre diverse colorazioni (rosa, grafite e “off white”), con padiglioni in memory foam rivestiti in tessuto.

La webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vide saranno disponibili nel corso del mese di settembre. Brio 500 avrà un prezzo di 139€, Zone Vibe 100 sarà disponibile a 119€, Zone Vibe 125 a 134,99€ e Zone Vibe Wireless, pensata principalmente per il settore B2B, a 139€.