Il Black Friday 2022 è quasi giunto al termine, dopo una settimana di sconti su migliaia di prodotti e store differenti. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le promozioni migliori sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio dei ribassi; ora però ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero un mouse ergonomico fantastico che si trova oggi su Amazon a un prezzo stracciato!

Il mouse Logitech MX Ergo Mouse è infatti attualmente in sconto a soli 64,73€ invece di 114,99€; si tratta di un ribasso del 44%, che vi permetterà di risparmiare ben 50,00€! Considerando la qualità fantastica del prodotto, che ha una media di 4 stelle e mezzo su quasi 14.000 recensioni, è un’opportunità davvero imperdibile!

L’MX Ergo Mouse è uno dei mouse migliori di Logitech, rappresentando il compagno perfetto per le lunghe giornate di lavoro in ufficio, dove è richiesta una grande velocità e precisione nei movimenti. La sua caratteristica principale è infatti la trackball posizionata nel lato, che vi permetterà di navigare agilmente nel vostro PC muovendo semplicemente il pollice; vi è poi un comodo pulsante per passare all’istante dalla modalità veloce a quella ad alta precisione con un solo pulsante, modificando i DPI da un minimo di 512 a un massimo di 2.048.

Grazie alla forma sagomata del mouse la vostra mano sarà supportata in ogni momento, permettendovi di mantenere una posizione corretta ed evitando l’insorgenza di dolori a polso. La parte superiore è invece composta da un materiale morbido al tatto, che oltre a permettervi di compiere movimenti più controllati, vi garantirà il massimo comfort anche nelle lunghe sessioni di lavoro.

Oltre alla sua incredibile comodità, l’MX Ergo Mouse è anche incredibilmente duraturo, dato che la batteria ha un’autonomia fino a 4 mesi con una carica completa, mentre con appena un minuto di ricarica potrete utilizzarlo per un giorno intero. Infine, si tratta di un dispositivo semplicissimo da connettere: vi basterà collegare il ricevitore al PC tramite porta USB, o sfruttare il Bluetooth.

Insomma, l’MX Ergo Mouse è un mouse davvero fantastico, che vi semplificherà notevolmente le giornate di lavoro e vi accompagnerà in tutte le vostre azioni quotidiane. Non possiamo quindi che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta e invitandovi ad approfittarne il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, questi giorni di promozioni sono il momento perfetto per provarlo!

