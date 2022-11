Aggiornamento ore 14:28: Amazon ha aumentato nuovamente il prezzo della tastiera Logitech MX Keys Mini, che ora è acquistabile a 97,98€, con uno sconto del 24% e non più del 51% come in precedenza.

Se siete alla ricerca di una tastiera compatta, retroilluminata e wireless, nonché capace di essere utilizzata con molteplici dispositivi, oggi abbiamo un’offerta che potrebbe fare proprio al vostro caso!

Infatti, nella giornata di oggi il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione sulla Logitech MX Keys Mini che permette di portarvela a casa a soli 63,17€, rispetto agli usuali 129€ di listino, con uno sconto del 51% e un risparmio reale di 75,83€.

Photo Credit: Logitech



Tastiera minimalista ideata per i creatori di contenuti, Logitech MX Keys Mini è dotata di un layout creato per la massima precisione con il minimo sforzo, offrendo tasti dal profilo concavo per una digitazione fluida e confortevole. I tasti sono anche retroilluminati, così da poter essere visti anche in condizione di scarsa luce ambientale. In particolare, la tastiera si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce. Sono anche presenti alcuni tasti, definiti intelligenti, assegnati a funzioni specifiche o shortcut personalizzate, così da aumentare la vostra produttività.

La tastiera Logitech MX Keys può essere collegata fino a tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy, permettendovi di passare rapidamente da uno all’altro. La tastiera Logitech MX Keys fa parte della serie Master di Logitech e può essere abbinata al mouse MX Anywhere 3 per creare l’accoppiata perfetta, consentendovi di approfittare di funzionalità avanzate. Inoltre, la batteria integrata fornisce un’autonomia fino a cinque mesi senza retroilluminazione o 10 giorni con retroilluminazione sempre attiva.

Photo Credit: Logitech



Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!