Logitech amplia la sua serie di periferiche MX Master con l’introduzione della tastiera MX Keys S, del mouse MX Anywhere 3S e di un pacchetto che include mouse e tastiera, MX Keys S Combo. La principale novità riguarda l’introduzione delle “Smart Actions”, cioè un aggiornamento del software di controllo che permette di registrare delle macro avanzate per effettuare un mix di operazioni alla pressione di un singolo tasto.

MX Keys S e MX Anywhere 3S

Il primo modello di MX Keys è stato presento ormai quattro anni fa, e la tastiera, nella sua versione “S” è rimasta pressoché invariata. È stato migliorato il sistema di retroilluminazione che ora può essere impostato con una differente intensità, mentre rimangono tutti gli automatismi di auto attivazione e disattivazione mentre si usa. Ritroviamo la presenza dei tasti specifici, come quello dell’attivazione del talk to text, il muto del microfono e il tasto delle emoticon, già visti nella versione MX Mini.

Essendo la tastiera sostanzialmente la stessa, vi rimandiamo alla nostra recensione del modello originale: Logitech MX Keys.

In ogni caso MX Keys, ancora di più in questa versione S, è un’ottima tastiera che si adatta a tutte le tipologie d’uso. I tasti ad isola hanno un’attivazione pressoché perfetta, la retroilluminazione è comoda ed efficiente, l’autonomia è sufficientemente lunga da non creare mai problemi, e la possibilità di collegare più dispositivi in modalità wireless, sia con dongle wireless che bluetooth la rende compatibile con qualsiasi piattaforma.

Il mouse MX Master 3S è il compagno perfetto per questa tastiera, e ora è possibile acquistare tastiera e mouse in un un’unica e più economica soluzione, con MX Keys S Combo.

Se tuttavia avete la necessità di un mouse più compatto e leggero, magari da portare con se e utilizzare in abbinamento tanto a un notebook quando a un PC fisso, allora potreste considerare il nuovo MX Anywhere 3S. È un modello molto compatto, e ora utilizza il nuovo sensore da 8000 DPI, capace di funzionare su praticamente tutte le superfici.

Smart Actions

Al software Logi Options+ è stata aggiunta la funzione “Smart Actions” che permette di registrare o impostare delle macro, cioè una serie di operazioni che verranno effettuate in automatico alla pressione di un tasto, o una combinazione di tasti, del mouse e della tastiera.

Nel pannello sono presenti delle macro pre-configurate, che richiedono solo l’abbinamento del tasto di attivazione, o è possibile crearle da zero. L’approccio è quello del costrutto “If / Then”, quindi “Se” viene premuto un tasto, “allora” fai queste operazioni. È possibile avviare delle applicazioni così come utilizzare delle funzioni all’interno delle applicazioni stesse.

“Smart Actions” è compatibile con tutte le periferiche moderne della serie MX. Non sappiamo ancora dire quanto sono utili o meno nella quotidianità, dipende molto dal vostro approccio al lavoro. Se siete soliti fare spesso le stesse operazioni, allora vi torneranno utili, al contrario potreste considerarle superflue. In ogni caso è qualcosa in più che Logitech offre, gratuitamente.

Prezzi e disponibilità

MX Keys S, MX Keys S Combo e MX Anywhere 3S saranno disponibili a partire dal mese di giugno; Il prezzo di vendita suggerito per MX Keys S è di 119€, per MX Keys S Combo è di 219€ e per MX Anywhere 3S è di 99€.