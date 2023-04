Se siete soliti stare molto al PC per lavoro o per studio, acquistare un mouse di ottima qualità è un investimento da fare il prima possibile. Per questo, abbiamo pensato di consigliarvi il modello Logitech MX Maste 3S disponibile a un prezzo scontato addirittura del 27%, ma solamente per poco!

Trattandosi di uno dei top di gamma e best seller Logitech, vi invitiamo a sfruttare quanto prima l’offerta, almeno fintanto che potrete portarlo a casa a soli 97,99€ invece di 134,99€.

Il prodotto in questione vi assicura il massimo comfort e ottime performance, a partire dal tracciamento su ogni superficie a 8K DPI. In questo modo, potrete usare il mouse senza fili MX Master 3S per lavorare ovunque, anche sul vetro, grazie al sensore aggiornato e alla sensibilità personalizzabile.

Il mouse Bluetooth MX Master 3S introduce Quiet Clicks, più silenziosi ma altrettanto veloci, offrendo la stessa sensazione di soddisfazione ma con il 90% di rumore di click in meno. L’ideale se siete soliti stare al PC anche di sera o in tarda notte!

Il mouse, inoltre, vi assicura il massimo delle performance grazie allo scorrimento MagSpeed, il 90% più veloce e l’87% più preciso rispetto ai modelli di fascia economica inferiore.

Non meno importante, il design ergonomico vi permette di lavorare comodamente, per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale. In più, potrete sfruttare il valido software di personalizzazione Logi Options+ per impostare i tasti e ottimizzare il flusso di lavoro tramite le App che usate!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

