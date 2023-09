Settembre: tempo di ritorno al lavoro e di Back to School e, per questo, ritorna la necessità di acquistare a prezzo scontato una certa fetta di prodotti ad uso professionale, specie qualora si lavori al PC dove, a conti fatti, la differenza tra prodotti di qualità e prodotti scadenti si sente, e non poco.

Pr questo, qualora siate alla ricerca di un mouse di indubbia qualità, che vi possa garantire un’esperienza d’uso comoda, e che vi eviti l’insorgere di affaticamento o problemi articolari, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, che sconta a soli 81,99€, l’eccezionale mouse Logitech MX Master 3S!

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Tra i top di gamma dell’attuale mercato, il Logitech MX Master 3S è un mouse ergonomico e dalla presa salda, pensato appositamente per i professionisti. Tant’è che è proprio a loro che rivolgiamo questa offerta, ovvero a chiunque passi molte ore davanti al PC per lavoro, più che per divertimento, e che magari sia spesso intento in operazioni di grande precisione, come il fotoritocco, il montaggio video o la progettazione 2D e 3D.

Ovviamente questo non significa che il Logitech MX Master 3S non vada comunque bene anche ai restanti acquirenti, poiché trattandosi di un mouse con una grande attenzione per l’ergonomia, pur non trattandosi di un mouse verticale, questo dispositivo tornerà comunque utile a chiunque, stando molto al PC, possa rischiare di incorrere in problemi articolari, o nell’arcinota Sindrome del tunnel carpale.

Per quanto riguarda il prezzo di oggi, si tratta davvero di un’offerta da non lasciarsi scappare, ed il perché è presto detto: se si esclude un momentaneo price drop nel mese di marzo, questo ottimo mouse Logitech è stato venduto, seppur con qualche oscillazione, sempre al di sopra degli 85 euro, arrivando anche a toccare picchi vicini, se non di poco superiori, ai 100 euro. In tal senso è ovvio che, specie perché avente un prezzo di partenza di 134,99€, l’attuale proposta Amazon sia davvero la più conveniente del 2023, anche e soprattutto perché l’0fferta pare destinata a durare almeno qualche giorno, permettendo più o meno a tutti di poter effettuare l’acquisto, a differenza del drop di marzo in cui il prezzo era stato sì più basso, ma le scorte decisamente limitate, ed immediatamente esaurite.

Dotate di un sensore aggiornato a 8000 DPI, con sensibilità personalizzabile, MX Master 3S è un mouse comodo, ergonomico e molto preciso, davvero ideale per molte tipologie di professionisti (e non), per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, consultando ora la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate portarvele a casa a prezzo scontato.

