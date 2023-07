Quando si trascorre molto tempo davanti al PC, per svago o per lavoro, è importante poter contare su un mouse dai movimenti fluidi e precisi che, al contempo, limiti l’affaticamento di polso, mano e avambraccio. Se quello che state cercando è proprio un ottimo mouse da ufficio con queste caratteristiche, non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon, che propone l’eccezionale Logitech MX con un importante sconto del 27%.

Grazie a questa offerta, infatti, lo pagherete appena 65,54€ anziché 89,99€. Un risparmio davvero considerevole, visto che stiamo parlando di uno dei migliori mouse verticali sul mercato, per cui vi consigliamo di acquistarlo prima che le scorte o la promo si esauriscano.

La particolare forma del Logitech MX aiuta a prevenire problemi come le infiammazioni e la sindrome del tunnel carpale. I comuni mouse, infatti, obbligano la mano in una posizione innaturale e tesa, il che, dopo diverse ore, causa tensione e stress che possono portare a problemi seri.

Con questo mouse verticale, invece, la vostra mano si troverà in una posizione comoda e rilassata. Infatti, il Logitech MX è ergonomico e realizzato con materiali di alta qualità, garantendovi al contempo comfort e durata nel tempo. E non dimentichiamo che è senza fili, offrendovi così la più totale libertà di movimento.

Grazie al suo angolo di 57 gradi, il Logitech MX riduce la pressione sul polso, previene l’affaticamento muscolare e migliora la postura della mano. Infine, va aggiunto che è compatibile con diversi sistemi operativi, tra cui macOS 10.13 o successivo, iPadOS 13.1 o successivo e Windows 8 o successivo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

