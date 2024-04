Logitech Pebble 2: uno dei mouse più amati a MENO DI 20€!

Il Logitech Pebble 2 è un mouse wireless sottile, portatile e personalizzabile, amatissimo proprio per il suo design minimalista. Ebbene, oggi è disponibile su Amazon ora a soli 18,39€, con uno sconto del 41% rispetto al prezzo originale di 30,99€! Si tratta di un'offerta ottima, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rischiare l'esaurimento delle scorte.

Logitech Pebble Mouse 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech Pebble 2 è il compagno ideale per chi cerca un mouse wireless che combini stile, comfort e funzionalità: con il suo design sottile e leggero, è particolarmente adatto per persone sempre in movimento, che necessitano di un dispositivo facile da trasportare senza rinunciare alla performance. Grazie alla sua connettività Bluetooth che consente di collegare fino a tre dispositivi, questo mouse è, dunque, una scelta eccellente per professionisti che lavorano su più piattaforme (Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS) e necessitano di passare rapidamente da un dispositivo all'altro con semplicità.

Per coloro che operano in ambienti dove il silenzio è d'oro o, semplicemente, odiano i clic del mouse, il Logitech Pebble 2 si distingue con la sua tecnologia di clic discreti, riducendo il rumore fino al 90%. È, quindi, la scelta perfetta per studenti che studiano in biblioteche o professionisti in spazi di co-working, mentre con la possibilità di personalizzare il pulsante centrale per accedere rapidamente a funzioni e app come WhatsApp e Spotify, si adatta alle esigenze di chi cerca praticità e velocità d'uso. Infine, l'attenzione alla sostenibilità, con parti plastiche che includono fino al 58% di plastica riciclata post-consumo, fa del Logitech Pebble 2 anche una scelta consapevole per l'ambiente.

Insomma, il Logitech Pebble 2, con la sua combinazione di design elegante, sostenibilità, silenziosità e connettività multitasking, appresenta un'eccellente aggiunta per qualsiasi setup da lavoro o studio. La durata prolungata della batteria e la possibilità di personalizzazione lo rendono una scelta di valore per chi cerca convenienza senza compromettere le prestazioni!

Vedi offerta su Amazon