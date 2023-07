Siete alla ricerca di un mouse leggero e compatto, perfetto da portare con voi a lavoro e in viaggio, ma soprattutto ultra economico? In tal caso non possiamo che consigliarvi il bellissimo Logitech Pebble, oggi in sconto su Amazon a soli 14,99€!

Grazie a questa offerta il mouse potrà essere vostro per solo metà del suo prezzo, dato che solitamente si aggira sui 30,00€. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, dato che sia la promozione che le scorte potrebbero terminare a breve.

Il mouse Logitech Pebble rappresenta la perfetta combinazione di eleganza e funzionalità. Da un lato vi è un design moderno, sottile e arrotondato, e dall’altro una comodità incredibile, rendendo l’esperienza di utilizzo davvero piacevole. Inoltre, il tracciamento ottico ad alta precisione vi garantirà una performance affidabile e veloce ovunque decidiate di utilizzarlo.

Ma la vera sorpresa di Logitech Pebble è la sua silenziosità: con oltre il 90% di riduzione del rumore, i click e lo scorrimento sono praticamente impercettibili, permettendovi di lavorare o giocare senza disturbare chi vi sta intorno. Anche la rotella di scorrimento in gomma è stata progettata per scivolare in silenzio, offrendo un controllo fluido e preciso.

Il Logitech Pebble è anche estremamente versatile, dato che potrete scegliere la connettività che preferite, utilizzando il Bluetooth o il piccolo ricevitore USB incluso. Inoltre, la lunga durata della batteria vi permetterà di utilizzare il mouse fino a 18 mesi con una sola batteria AA, senza dovervi preoccupare di ricaricarlo frequentemente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!