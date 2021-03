Logitech, questi nuovi prodotti della linea ERGO massimizzeranno il vostro comfort

Sappiamo che stare comodi alla propria scrivania durante le lunghe ore di lavoro porta ad essere più produttivi e, proprio per questo, Logitech ha presentato oggi due nuovi prodotti della linea ERGO, nella fattispecie stiamo parlando della tastiera ERGO Wireless Split K860 e il mouse ERGO M575 Wireless Trackball, che sicuramente vi consentiranno di scrivere e spostare il cursore sullo schermo senza affaticare eccessivamente le vostre mani.

Tastiera ERGO Wireless Split K860

La tastiera ERGO Wireless Split K860, come lascia intuire il nome stesso, propone un design ergonomico che promuove un’esperienza di digitazione naturale ed offre un maggiore supporto per il polso. Infatti, il poggiapolsi curvo con imbottitura a cuscino garantisce il 54% di supporto in più per il polso, riducendone la flessione del 25%. Il prodotto, certificato da United States Ergonomics per dieci milioni di battute, è dotato del sistema di tasti Perfect Stroke di Logitech, per una precisione e fluidità perfetta.

La tastiera ERGO Wireless Split K860 funziona senza problemi su PC e Mac e si collega al computer sia via Bluetooth Low Energy che tramite il dongle USB incluso in confezione. La tastiera sarà in vendita a partire dal prossimo 5 marzo al prezzo consigliato di 119€.

Mouse ERGO M575 Wireless Trackball

Il mouse ERGO M575 Wireless Trackball è ideale per tutti coloro che non amano trascinare continuamente il mouse sulla scrivania e preferiscono un dispositivo in grado di controllare il cursore senza spostare il braccio per massimizzare il comfort e risparmiare spazio. Il mouse ERGO M575 Wireless Trackball offre un design ergonomico in grado di adattarsi ad ogni forma della mano e consente di lasciare rilassati mano ed avambraccio durante le ore di utilizzo.

Anche il mouse ERGO M575 Wireless Trackball, così come la tastiera, può collegarsi a PC, iPad e Mac sia via Bluetooth Low Energy che tramite il dongle USB presente in confezione. Il dispositivo è stato anche progettato per la sostenibilità, dato che alcune parti sono state realizzate con plastica riciclata post-consumer e anche l’imballaggio di carta proviene da foreste certificate FSC. Il prodotto è disponibile al prezzo consigliato di 49,99€.