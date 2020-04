Logitech rinnova il mouse G203, ora disponibile con tecnologia Lightsync

Logitech lancia sul mercato il nuovo mouse G203 Lightsync. Facendo parte della serie G, gamma di prodotti dedicati ai videogiocatori, il nuovo mouse di Logitech rappresenta una proposta entry-level che offre ad un costo contenuto tutte le funzionalità indispensabili per la migliore esperienza gaming.

“Con l’esplosione dei videogiochi in tutto il mondo e in tutte le fasce d’età, volevamo sviluppare un mouse che consentisse a tutti i giocatori di accedere ad alcune delle nostre tecnologie più innovative” ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale della divisione G di Logitech. “Il mouse Logitech G203 offre la tecnologia ad alte prestazioni, unita all’illuminazione RGB ed il confort di un design collaudato. Questo mouse fornisce la possibilità di primeggiare nella competizione”.

Si tratta infatti di un mouse dotato di un sensore ad alta precisione, con una risoluzione che arriva a 8000 DPI regolabile su diversi livelli grazie al software Logitech G HUB. È proprio il sensore a garantire la massima precisione e versatilità in ogni scenario, rendendo ogni azione veloce ma fluida.

Attraverso il medesimo software inoltre sarà possibile riprogrammare le funzioni di tutti i tasti, 6 in totale inclusa la rotellina. Grazie poi al polling rate di 1000Hz il mouse comunica con il PC con una latenza di solo 1ms, in modo da non perdere alcun input.

Tuttavia la vera novità rispetto al precedente modello risiede nell’illuminazione. Il nuovo mouse sarà dotato di tecnologia Lightsync, che oltre ad offrire nuovi effetti di colore, incluso l’arcobaleno lungo tutte le zone illuminate, permetterà di sincronizzare l’illuminazione in diversi modi. Grazie al software G HUB sarà possibile sincronizzare il mouse con la musica in riproduzione, o alla variazione dei colori predominanti sul monitor, oltre ovviamente agli altri dispositivi Logitech compatibili. Sarà possibile inoltre anche sincronizzarla con i giochi, in modo che il mouse assuma degli effetti di illuminazione specifici a seconda dell’azione che si sta svolgendo in game.

Il mouse sarà disponibile a partire da maggio ad un prezzo fissato di 39,99 euro nelle varianti bianco e nero.