Se desiderate cimentarvi nel mondo dello streaming, un elemento imprescindibile da avere è una buona webcam, dato che trasmettere la propria immagine in alta risoluzione è fondamentale per ottenere successo. A tal proposito non possiamo che consigliarvi la Logitech StreamCam, uno dei migliori modelli sul mercato, oggi scontata a metà prezzo su Amazon!

Potrete, infatti, acquistare la webcam a soli 81,99€ invece del suo prezzo di listino di 164,99€. Si tratta di un’offerta davvero ottima e vi invitiamo, dunque, ad approfittarne il prima possibile in modo da non rischiare l’esaurimento delle scorte.

Grazie alla StreamCam riuscirete a trasmettere e registrare in Full HD 1080p a 60 fotogrammi al secondo, realizzando così video e streaming realistici e fluidi per piattaforme come YouTube e Twitch. Uno dei punti di forza della webcam è l’innovativo tracciamento dei volti basato su intelligenza artificiale, che regola dinamicamente l’inquadratura per tenervi sempre al centro, anche se vi muovete a destra o a sinistra.

Inoltre, la tecnologia di messa a fuoco automatica sfrutterà l’IA per regolare l’obiettivo in tempo reale, in modo da ottenere video incredibilmente nitidi in qualsiasi ambiente e situazione di luce. La Logitech StreamCam è anche dotata di un sistema di esposizione intelligente, che regola l’apertura e la velocità ISO della videocamera in tempo reale. Il risultato? Una riproduzione precisa dei toni della pelle, per un look più naturale e sano.

Infine, la StreamCam è ottimizzata per i software di streaming in diretta come OBS, XSplit, Streamlabs OBS e molti altri, motivo per il quale rientra tra le webcam più amate in assoluto da streamer e YouTuber professionisti. Non dovrete fare altro che collegarla al vostro PC tramite il cavo USB-C integrato per iniziare a registrare, godendo di una connessione veloce e affidabile!

Ciò detto, non ci resta che consigliarvi ancora una volta la Logitech SteamCam, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

