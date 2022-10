Fino a stanotte a mezzanotte sono attualmente in corso gli Amazon Prime Day 2022, ovvero una due giorni pregna di offerte su migliaia di prodotti. Tra di essi anche l’ottima Logitech StreamCam, ossia una webcam perfetta soprattutto per cimentarsi in qualche diretta streaming. Un prodotto utilizzato anche da professionisti del settore e che ora potete fare vostro al prezzo più basso di sempre grazie agli Amazon Prime Day 2022.

Comoda, versatile, compatta e in grado di registrare video di buonissima qualità: la Logitech StreamCam è insomma l’alleata perfetta per chi vuole streammare, soprattutto in completa libertà. La connessione con USB-C, la possibilità di registrare in Full HD a 60 fps, l’autofocus intuitivo e l’ottimizzazione anche per registrare in verticale la rendono infatti particolarmente adatta per un gran numero di situazioni. Farla propria al miglior prezzo di sempre, ossia a soli 71,99 euro con uno sconto del 56%, è insomma una cosa buona e giusta.

Per approfittare d questa ottima offerta sulla Logitech StreamCam vi ricordiamo che è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, il celebre e conveniente servizio in abbonamento di Amazon. Tra i suoi innumerevoli servizi, che consentono tra le altre cose di ricevere la spedizione gratuita su migliaia di prodotti, vi è infatti anche l’accesso a offerte esclusive, come appunto questa. Se non siete ancora abbonati potete farlo seguendo tranquillamente le indicazioni a questa pagina.

Prima di lasciarvi al link per acquistare la Logitech StreamCam in super scontoAmazon Prime Day 2022, vi suggeriamo di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport, se non volete perdervi neanche un’offerta. Di seguito, invece, l’ottima offerta su questa grande camera per streaming.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!