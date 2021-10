Logitech trasforma la vostra postazione in un set televisivo con questo kit

Tramite un comunicato stampa, Logitech ha annunciato Mevo Start 3-Pack e l’app Mevo Multicam (scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play), che consentono ai creatori di contenuti di imbastire un vero e proprio studio di trasmissione tramite tre videocamere Mevo Start portatili e wireless in grado di registrare a risoluzione 1080p.

Credit: Logitech

Le videocamere Mevo Start sono state realizzate per sostenere lunghe sessioni di streaming, grazie ad un’eccellente durata della batteria in grado di arrivare sino a sei ore e, in caso di necessità, è anche possibile collegare una fonte di alimentazione tramite USB-C per un uso continuo. Grazie al campo visivo di 83,7°, è possibile trasmettere e registrare a risoluzione FullHD senza distorsioni fisheye. Non mancano neppure microfoni interni con cancellazione del rumore per catturare un audio chiaro e pulito, ma è presente anche un ingresso analogico per collegare microfoni esterni.

L’applicazione Mevo Multicam permette di controllare sino a tre videocamere Mevo Start per gestire in maniera facile e intuitiva una trasmissione con angolazioni multi-camera. Dispone inoltre della funzionalità Auto-Director, un mixer audio avanzato e la possibilità di sovrapporre elementi grafici e testi personalizzati in tempo reale.

Credit: Logitech

Otto Cedeno, responsabile del marketing di Mevo presso Logitech for Creators, ha affermato:

Che tu stia trasmettendo in diretta dalla tua cucina, da uno studio musicale o anche da una partita di baseball, con Mevo Start 3-Pack puoi creare facilmente uno streaming professionale, di alta qualità e multi-angolo.

Mevo Start 3-Pack è disponibile in Italia su Amazon al prezzo consigliato di 1149€. La videocamera Mevo Start è inoltre disponibile singolarmente, al prezzo consigliato di 449€. Per maggiori informazioni sul prodotti della gamma Mevo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.