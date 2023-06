Il marchio Logitech continua a consolidare la sua posizione nel mondo delle periferiche, con una forte attenzione nei confronti delle periferiche da gaming: nel 2017 e nel 2018 Logitech ha completato due acquisizioni molto importanti, rispettivamente Astro per 85 milioni di dollari e Blue Microphones per 177 milioni, ma ora questi due marchi stanno per essere assorbiti all’interno del brand Logitech G, dedicato a gamer e streamer.

Il trattamento per le due realtà non sarà lo stesso e qualche informazione più dettagliata ci arriva da un FAQ che Logitech ha diffuso in merito alla fusione: “il brand Blue Microphone sparirà?” recita una delle domande, e in risposta “Manterremo il brand Yeti e lo sposteremo sotto all’egida di Logitech G. Il nome “Blue” verrà utilizzato per descrivere le nostre tecnologie”.

Per quanto riguarda Astro, invece, il brand “continuerà a proporre soluzioni audio di livello premium per le console, all’interno del brand Logitech G”; in questo senso Logitech ha già confermato l’intenzione di lanciare nuovi prodotti a marchio Astro nel prossimo futuro.

Questa transizione è già iniziata da qualche tempo, tanto che sul sito americano di Logitech si trovano i microfoni Yeti e Snowball descritti come dotati della tecnologia Blue VO!CE, senza più un link al sito di Blue o a una pagina prodotto specifica, mentre il sito di Astro Gaming è ancora online.

Non è chiarissimo il motivo che ha portato Logitech a prendere questa decisione, anche perché altre aziende protagoniste acquisizioni in passato come Ultimate Ears (2008) o Saitek sono comunque riuscite a mantenere la loro identità; anche la concorrenza è solita continuare a utilizzare i brand acquisiti, basti pensare a Corsair con Elgato o Origin PC.

E’ possibile che questo sia l’inizio di un processo che porterà a riunire tutti i marchi sotto a “Logitech G”, così che tutti i dispositivi collegati possano essere controllati dal software dedicato.