Loongson è un’azienda cinese che ha fatto il suo ingresso nel mercato delle CPU da diverso tempo e che recentemente ha presentato anche il suo chip 3D5000, CPU a 32 core progettata per il mercato server basata su un design MCM (Multi Chip Module). I processori realizzati da Loongson utilizzano l’architettura proprietaria LoongArch, che espande quella MIPS con circa 2.000 istruzioni esclusive, binary conversion extension instruction (LBT), vector processing extension instruction (LSX), advanced vector processing extension instruction (LASX) e virtualization extension instruction (LVZ) .

A quanto pare, Loongson ha deciso di fare il grande passo nel mondo della GPU, più nello specifico delle iGPU, con il system-on-chip (SoC) LS2K2000, dotato della prima unità di elaborazione grafica progettata dall’azienda. La CPU LS2K2000 è destinata a varie applicazioni embedded e ha solo due core LA364 con la microarchitettura proprietaria LoongArch e alcune capacità di I/O di base come un’interfaccia di memoria DDR4-2400 a 64 bit, PCIe 3.0, SATA 3.0, USB, Ethernet e audio.

Photo credit: Loongson

Il chip integra la GPU LG120, che Loongson stessa ha definito equipaggiata con un “core sviluppato in modo indipendente, ottimizzando ulteriormente l’algoritmo grafico e le prestazioni“. Le prestazioni e il consumo energetico dell’LS2K2000 saranno probabilmente limitati, ma è piuttosto interessante il fatto che l’azienda si sia concentrata sulla produzione di una GPU, poiché fino ad ora si è occupata esclusivamente di CPU.

Loongson ha dichiarato pubblicamente di voler utilizzare l’architettura RISC-V per i suoi prossimi progetti, il che potrebbe indicare ulteriori ambizioni future in ambito GPU. Tuttavia, non è da escludere che LG120 potrebbe essere solo una GPU per le esigenze di base e non lancia una vera e propria sfida alle aziende leader del settore.