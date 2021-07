Loongson lancia la sua CPU di nuova generazione, migliorano prestazioni ed efficienza

Loongson, produttore cinese di CPU, ha presentato ufficialmente il suo processore 3A5000 di nuova generazione basato sulla microarchitettura proprietaria dell’azienda. La società afferma che il processore offre prestazioni fino al 50% superiori e con un consumo energetico inferiore rispetto ai predecessori, il che potrebbe renderlo più competitivo in determinati ambiti rispetto a Intel e AMD.

Loongson 3A5000/LS3A5000 è processore quad-core che opera a 2,30-2,50 GHz. Stando a CnTechPost, i core sono superscalari e possiedono quattro ALU per uso generico e due unità operative vettoriali a 256 bit. I core si basano sull’architettura del set di istruzioni LoongArch GS464V, che presenta quasi 2.000 istruzioni proprietarie. Oltre all’ISA di base, LoongArch supporta Binary Conversion Extension Instruction (LBT), Vector Processing Extension Instruction (LSX), Advanced Vector Processing Extension Instuction (LASX) e Virtualization Extension Instruction.

Credit: HKEPC

Per quanto riguarda le prestazioni, Loongson afferma che il processore 3A5000/LS3A5000 è oltre il 50% più veloce del suo predecessore LS3A4000 (probabilmente quando si esegue un software progettato per LoongArch) e consuma anche il 30% in meno di energia. Tenendo presente che LS3A4000 era alla pari con gli Excavator di AMD, il nuovo LS3A5000 offrirà prestazioni vicine a quelle dei Ryzen di prima generazione. Lo sviluppatore afferma che la nuova CPU raggiunge punteggi di base single-core a virgola fissa e mobile superiori a 26 e punteggi quad-core di oltre 80 in SPEC CPU2006 quando compilato utilizzando GCC. Per ridurre il consumo energetico, il 3A5000 implementa un sistema di frequenza dinamica, regolazione dinamica della tensione e può spegnere l’hardware inutilizzato in tempo reale.

La CPU 3A5000 dispone di due controller di memoria DDR4-3200 con ECC e quattro controller HyperTransport 3.0 con supporto di coerenza per abilitare la capacità SMP (symmetric multiprocessing). Così come tutti i processori cinesi, i chip 3A5000 di Loongson supportano gli standard di crittografia del paese, come SM2, SM3 e SM4, direttamente via hardware.

Credit: CnTechPost

In precedenza, Loongson indicava i suoi processori di nuova generazione “compatibili con MIPS64”, suggerendo che i nuovi chip saranno ancora in grado eseguire programmi progettati per l’architettura LoongISA dell’azienda, che è un sottoinsieme dell’ISA MIPS64. Inoltre, i compilatori GCC, LLVM e GoLang supportano già l’ISA LoongArch GS464V, la quale è supportata da diverse macchine virtuali. Le CPU 3A5000 di Loongson saranno vendute principalmente ai produttori di PC cinesi, quindi per ora il loro prezzo rimane sconosciuto e difficilmente le vedremo anche in occidente.