MSI è pronta al lancio della sua scheda madre MAG B660M Mortar Max per CPU Intel Alder Lake, un particolare modello che ingolosirà gli appassionati di overclock grazie alla presenza di un generatore di clock esterno Renesas RC26008, con cui sarà possibile giocare con le frequenze anche sui modelli non K. Si tratta della prima scheda con controller B660 dotato di questa caratteristica, che supporterà inoltre il PCI-E 5.0, stando alle info condivise dall’insider Chi11eddog.

MSI MAG B660M Mortar Max era già comparsa a maggio, mese in cui lo stesso insider aveva pubblicato delle immagini dove veniva mostrato in primo piano il generatore di clock esterno presente sulla scheda. L’utente ha svelato che la disponibilità arriverà a luglio, mostrando al tempo stesso le informazioni tecniche riportate su quello che sembra essere il retro della scatola. Oltre alle specifiche sopra riportate, sono anche presenti una porta PCI-E 3.0 x16 con supporto al CrossFire, 4 slot per memorie RAM DDR4-4800+, due slot M.2 PCI-E 4.0 per SSD NVMe, 6 porte SATA III, porte USB Tipo-C e Tipo-A da 5 a 20Gbps, una scheda audio integrata con 8 canali, un modulo Wi-Fi 6E Intel e una porta Ethernet da 2.5Gbps.

Le uscite video includono anche una porta HDMI 2.1 con supporto al 4K a 60Hz e una DisplayPort 1.4. Trattandosi di una scheda madre che offre possibilità di overclock, il modello fa uso di grossi dissipatori che ricoprono i VRM attorno al socket. Dei dissipatori sono presenti anche sopra gli slot M.2, in modo da assicurare la massima velocità dell’SSD anche nel lungo periodo. Purtroppo, al momento il prezzo della MSI MAG B660M Mortar Max non è stato comunicato, tuttavia rimane un prodotto da tenere d’occhio se si vuole sperimentare con l’overclock di CPU formalmente bloccate; a questo proposito, teniamo a ricordarvi che Intel si è espressa sulla questione in passato, affermando che l’overclock di processori non K comporta una perdita della garanzia.

Rimanendo in tema MSI, è di recente trapelato il primo PC pre-assemblato dell’azienda equipaggiato con una GPU dedicata Intel Arc Alchemist A380. Questa scheda video ha anche fatto il suo primo debutto in Cina, in attesa che la gamma venga presentata nel mercato europeo, ponendosi come competitor diretto della RX 6500 ad un prezzo di vendita molto accessibile che lascia ben sperare per la fascia bassa.