L’SSD di PS5 vi sembra veloce? Il Samsung 980 Pro vi farà ricredere

Secondo il famoso leaker Ice Universe, Samsung commercializzerà l’SSD 980 Pro entro due mesi. Alcuni produttori già producono SSD PCIe 4.0 NVMe e Samsung è una dei pochi big a non partecipare alla festa. Il suddetto SSD è stato presentato al CES ed è plausibile che il colosso coreano intendesse immetterlo sul mercato in concomitanza del Computex 2020, ormai definitivamente annullato.

Samsung 980 Pro SSD will be released within two months, you will see the super performance of real PCIe 4.0 SSD.

— Ice universe (@UniverseIce) June 10, 2020