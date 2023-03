Il recente aggiornamento di Windows 11, denominato Moment 2, sta creando vari problemi prestazionali a diversi utenti. Le principali lamentele riguardano una considerevole riduzione delle velocità di trasferimento dati e un aumento dei tempi di caricamento del sistema operativo e dei giochi.

L’aggiornamento è stato pubblicato la settimana scorsa nell’ambito del cosiddetto Patch Tuesday, e da allora molte persone hanno segnalato varie difficoltà sul popolare forum Reddit. Microsoft ha istituito un thread dedicato per monitorare la situazione e fornire risposte ai feedback degli utenti, tuttavia le segnalazioni di problemi persistono e sembrano aumentare. Tra i vari inconvenienti emersi, il più diffuso riguarda proprio le prestazioni delle unità SSD.

In questa fase iniziale, non è ancora possibile stabilire l’ampiezza del problema, né identificare le configurazioni coinvolte o le cause esatte. Tuttavia, nel thread di Reddit sono stati riportati alcuni esempi specifici. Un utente di nome Mesp21 ha riferito che la velocità del suo SSD è passata da 7.000MB/s a 3.000MB/s in seguito all’aggiornamento; un altro, MrBigDog99, ha condiviso screenshot che mostrano un impatto significativo sulle prestazioni del disco, sia in lettura che in scrittura, dopo aver utilizzato lo strumento di benchmarking CrystalDiskMark. È interessante osservare che l’aggiornamento KB5023706 avrebbe dovuto risolvere un problema di rallentamento nella copia dei file, ma sembra invece aver sortito l’effetto contrario.

Per coloro che riscontrano problemi con l’aggiornamento e non vogliono attendere una futura patch di Microsoft, è possibile effettuare un rollback effettuando i seguenti passaggi: