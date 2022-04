Gli ultimi aggiornamenti di aprile per Windows 10 e 11 rilasciati recentemente da Microsoft stanno causando qualche problema, stando alle diverse segnalazioni fatte da alcuni utenti. Dopo aver aggiornato il proprio OS hanno riscontrato l’arresto anomalo sui browser Chrome, Firefox ed Edge, insieme al messaggio di errore “impossibile avviare correttamente l’applicazione (0xc0000022). Fare click su OK per chiudere l’applicazione”. Secondo alcuni utenti, questo errore si verifica quando si cerca di avviare Chrome.exe, msedge.exe e Firefox.exe, mentre non sono stati riscontrati problemi con i browser Brave e Vivaldi. Diversi utenti segnalano di aver iniziato ad avere problemi dopo aver installato l’aggiornamento cumulativo KB5012592, mentre altri dicono che i crash si sono verificati in seguito all’installazione della versione KB5012599.

La buona notizia è che una soluzione temporanea c’è, in attesa ovviamente che Microsoft sistemi definitivamente con una patch correttiva. L’errore potrebbe essere causato da un problema di compatibilità tra gli ultimi aggiornamenti e le app antivirus come ESET NOD32, che ha comunicato di aver già inviato al team i rapporti di segnalazione e di aver trovato due possibili soluzioni: abilitare ESET LiveGrid dalle Impostazioni e disabilitare browser sicuro. “Attualmente, dopo l’aggiornamento di Windows, il fenomeno che il browser sicuro non si avvia si verifica con “Impossibile avviare il browser protetto” o “Impossibile avviare correttamente l’applicazione”. Ci scusiamo profondamente per gli eventuali disagi causati ai nostri clienti” ha dichiarato l’azienda. Nel caso in cui dovessero scoprire nuove soluzioni al problema, le pubblicheranno direttamente su questa pagina. Non è chiaro al momento se anche utilizzando altri antivirus si verifichi lo stesso problema.

Nel caso in cui il problema dovesse persistere, è possibile anche disinstallare gli aggiornamenti cumulativi di Windows in attesa che il problema venga risolto definitivamente.