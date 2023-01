AMD ha recentemente reso disponibile il firmware AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4, che solitamente dovrebbe migliorare le prestazioni e la stabilità dei sistemi basati sui processori del noto produttore, ma in questo caso un bug limita fortemente le performance ottenibili con il Ryzen 5 7600X.

Infatti, stando a quanto riportato dal noto leaker chi11eddog, diversi produttori di schede madri hanno ritirato il BIOS basato sull’ultima versione di AGESA a causa di un problema che colpisce la CPU in questione. Ricordiamo che il Ryzen 5 7600X è un processore di fascia media della gamma Zen 4, che, oltre ad avere 6 core e 12 thread, ha una cache totale di 38MB (32MB L3 + 6MB L2), una frequenza base di 4,7GHz e una massima di 5,3GHz, una GPU integrata Radeon da 2 core funzionante a un massimo di 2.2 GHz e un TDP di 105W. Sicuramente, si tratta di un modello molto interessante, soprattutto per i videogiocatori.

Nonostante l’uso di soli sei core, alcuni Ryzen 5 7600X presentano due CCD (quando un singolo CCD sarebbe sufficiente), situazione che si è venuta a creare in quanto AMD, così come altre grosse aziende come Intel o NVIDIA, si trova a massimizzare la produzione riciclando i die che non rispettano i requisiti necessari per essere commercializzati come modelli di fascia più alta. Del resto, la stessa strategia era stata impiegata in precedenza anche con i Ryzen 7 5800X e Ryzen 5 5600X.

Per una svista, il firmware AGESA ComboAM5Pi 1.0.0.4 non è in grado di riconoscere correttamente la configurazione dei Ryzen 5 7600X con doppio CCD e disattiva il Core0 del processore. In seguito a questa scoperta, MSI e ASRock hanno rimosso il BIOS dalle loro pagine, mentre è ancora disponibile sul sito Gigabyte.

MSI & ASRock removed X670/B650 AGESA 1.0.0.4 (SMU 84.79.204) BIOS from the websites.

It's rumored some 7600X are downcore from 2-CCD SKU with Core0 disabled, with which 1.0.0.4 can't boot. AGESA 1003 is fine.

New SMU 84.79.210 will fix. 1.0.0.4 BIOS still on Gigabyte website. pic.twitter.com/N8wnryyXgg — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) January 7, 2023

Nel caso possediate un sistema basato sul Ryzen 5 7600X e abbiate recentemente aggiornato il BIOS della vostra motherboard a una versione dotata di AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4, vi consigliamo, se possibile, di ripristinare la precedente release in attesa di un futuro update.