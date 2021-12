L’ultimo update di Windows 11 migliora widget, WSL e altro ancora

Microsoft ha recentemente pubblicato una nuova versione Preview di Windows 11 sul canale Dev per gli iscritti al programma Windows Insider. Mentre le build più recenti offrivano aggiornamenti minori per i tester, la build 22518 apporta alcune modifiche significative che arriveranno anche nelle versioni finali nel 2022.

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda l’accesso vocale, che Microsoft afferma essere vantaggioso per chiunque utilizzi Windows 11. L’accesso vocale utilizza il riconoscimento vocale per aprire/cambiare app, leggere/comporre e-mail e navigare in Internet (tra altre cose) e poiché tutta l’elaborazione avviene sul dispositivo anziché nel cloud, non è necessaria una connessione Internet permanente per sfruttarlo.

Photo Credit: Microsoft

Microsoft fornisce dozzine di comandi tramite il suo blog che potete sfruttare tramite la voce, incluso il clic destro o doppio su un elemento, lo scorrimento in una direzione specifica, l’inserimento di testo in una casella e altro ancora. L’attivazione dell’accesso vocale si ottiene pronunciando “Riattiva accesso vocale” ed è possibile metterlo in pausa pronunciando “Sospensione accesso vocale” o “Disattiva audio”. Se volete impedire che l’accesso vocale risponda completamente ai comandi, basta semplicemente pronunciare “Disattiva microfono”.

Inoltre, adesso potrete abbellire il vostro desktop con la raccolta Spotlight, la quale recupererà nuovi sfondi desktop “da tutto il mondo ogni giorno e fatti divertenti su ogni immagine“. Ad esempio, il primo sfondo presentato dal team di Windows aveva come soggetto Whitehaven Beach in Australia.

“Se passate con il mouse sull’icona Spotlight, potrete saperne di più su ogni immagine” – hanno affermato Amanda Langowski e Brandon LeBlanc di Microsoft – “Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Spotlight sul desktop si apre un menu di scelta rapida in cui è possibile passare a un’immagine di sfondo diversa e dire se vi piace o meno una delle foto“.

È ora possibile accedere ai widget dal lato sinistro della barra delle applicazioni passando con il mouse sopra l’entrypoint. Microsoft afferma che l’aggiornamento dei widget verrà distribuito a un sottoinsieme più piccolo di tester prima di un’implementazione più ampia, così come molte nuove funzionalità proposte prima agli Insider. Microsoft sta anche semplificando l’installazione del Windows Subsystem for Linux (WSL) tramite Microsoft Store.

Photo Credit: Microsoft

Come solitamente accade con queste nuove preview, Microsoft ha implementato dozzine di correzioni in diverse aree (ad es. Ricerca, Esplora file, Impostazioni, ecc.) e ci sono ancora più di una dozzina di “problemi noti” che devono ancora essere affrontati dal team di sviluppo di Microsoft. Tuttavia, una cosa fondamentale da notare sulla build 22518 è che Microsoft afferma che non è disponibile per i sistemi ARM64 “a causa di un problema che causa il rollback di questi dispositivi quando si tenta di aggiornare a questa build“. Microsoft spera di risolvere la situazione in una versione futura.