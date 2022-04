Diversi possessori di Mac con chip M1 sono rimasti delusi dalle prestazioni delle porte Thunderbolt 4, nel trasferimento dati da e verso SSD esterni. Infatti, come è stato confermato da alcuni test, queste porte non supportano USB 3.1 Gen 2, pertanto non offrono le velocità di trasferimento a 10 Gb/s che ci si aspetterebbe dalle Thunderbolt 4.

I sopracitati test sono stati condotti rispettivamente su un MacBook Pro da 16 pollici con chip Apple M1 Max del 2021 e uno Mac Studio del 2022, sempre con M1 Max. I risultati indicano che la maggior parte dei Mac M1 non supporta lo standard USB 3.1 Gen 2, rendendo i trasferimenti Thunderbolt più lenti di quanto dovrebbero essere effettivamente.

Eclectic Light è responsabile dei test, effettuati tramite SSD e cavi 100% compatibili. Prima di procedere con i test veri e propri, è stato verificato che sia le unità di archiviazione che i cavi potessero raggiungere la velocità di 10 GB al secondo (SuperSpeed+) tramite un Mac Intel e un iMac Pro. In seguito, il testo vero è proprio è stato condotto leggendo le voci relative ai dati USB dell’SSD nella sezione delle informazioni di sistema.

Apple M1 è il primo chip sviluppato internamente dall'azienda

Inoltre, sono state misurate le velocità reali tramite un’app gratuita, ovvero Stibium versione 1.0 (55), con la quale sono stati scritti 160 file di dimensioni variabili (da 2 MB a 2 GB) in una cartella dell’SSD di prova, con la successiva lettura degli stessi file.

Howard Oakley, che ha condotto i test per conto di Eclectic Light, ha riscontrato velocità effettive minori sui nuovi computer Mac.

Dunque, fra le conclusioni tratte a seguito dei test, pare che nessuna porta Thunderbolt nei modelli M1 (da novembre 2020 in poi) supporti appieno SuperSpeed+ 10 GB/s delle USB 3.1 Gen 2, quantomeno gli SSD. Le uniche porte compatibili con lo standard sono quelle frontali del Mac Studio Max. L’impatto maggiore si nota sugli array RAID e sugli SSD NVMe con USB 3.1 Gen 2. In questi casi, dalle velocità previste di 900 MB/s si scende a 500 MB/s.

Non è chiaro se si tratti di un problema di firmware o un difetto nei chip della serie M1, ma Apple al momento non ha rilasciato alcun commento.