A quanto pare, Apple, completamente a sorpresa, ha deciso di rinnovare la sua line up di prodotti basati sulla gamma di chip M2. Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato delle versioni rinnovate dei notebook MacBook Pro da 14 e 16 pollici equipaggiati con i SoC M2 Pro e M2 Max, prodotti destinati principalmente ai professionisti che necessitano di molta potenza per compiti come la programmazione, il montaggio video o l’editing fotografico.

L’azienda della mela morsicata ha colto l’occasione anche per lanciare il suo nuovo Mac Mini, che ora viene fornito con i chip M2 e M2 Pro. Dal punto di vista prestazionale, ricordiamo che M2 costituisce un passo in avanti rispetto a M1, in quanto la CPU a 8 core è fino al 15% più veloce rispetto a quella di precedente generazione, mentre la GPU a 10 core migliora le prestazioni grafiche sino al 35%. Anche il Neural Engine a 16 core è stato potenziato ed è ora in grado di elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1.

Photo Credit: Apple

M2 Pro alza ulteriormente l’asticella, arrivando sino a 12 core CPU e 19 core GPU, con un massimo di 32GB di RAM. Rispetto alla precedente generazione (M1 Pro), altri miglioramenti di rilievo riguardano la compilazione in Xcode, più rapida di quasi il 25%, l’elaborazione delle immagini in Adobe Photoshop (fino al 40% più veloce) e altro ancora. Per quanto riguarda la connettività, il nuovo Mac Mini è dotato di un chip di rete che supporta gli standard Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. A bordo troviamo due Thunderbolt 4, due USB-A, una HDMI, una Gigabit Ethernet e un jack audio da 3,5mm. La variante con M2 Pro mette a disposizione anche due Thunderbolt 4 aggiuntive.

Mac Mini M2 e Mac Mini M2 Pro sono già prenotabili, mentre la disponibilità effettiva è prevista per il prossimo 24 gennaio. II prezzo di partenza è di 729 euro per il modello con M2 (8 core CPU e 10 core GPU) con 8GB di memoria unificata e SSD da 256GB. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.