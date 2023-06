Oggi Apple ha presentato il nuovo Mac Studio, disponibile nelle varianti con M2 Max e il nuovo M2 Ultra, offrendo un enorme aumento delle prestazioni. Mac Studio è fino a 6 volte più veloce del più potente iMac da 27 pollici basato su Intel e fino a 3 volte più veloce rispetto alla generazione precedente di Mac Studio con M1 Ultra. “I nuovi Mac Studio e Mac Pro con il silicio Apple sono i due Mac più potenti che abbiamo mai creato“, ha dichiarato John Ternus, vicepresidente senior di Apple per l’Ingegneria Hardware. “Mac Studio è stato una svolta per i professionisti di tutto il mondo ed è al cuore di centinaia di migliaia di studi casalinghi e professionali in tutto il mondo. Oggi diventa ancora migliore con M2 Max e il nuovo M2 Ultra, offrendo ancora più prestazioni e connettività avanzata. E per gli utenti che necessitano della versatilità dell’espansione interna, Mac Pro combina slot PCIe con il nostro chip più potente. Il nuovo Mac Studio e Mac Pro si uniscono agli altri sistemi professionali per offrire agli utenti la gamma di prodotti professionali più potente e capace che Apple abbia mai offerto“.

Con M2 Max e M2 Ultra, il nuovo Mac Studio offre un notevole aumento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente e un salto enorme per gli utenti che provengono da Mac più datati. Il Mac Studio con M2 Max è fino al 50% più veloce del Mac Studio della generazione precedente e 4 volte più veloce del più potente iMac da 27 pollici basato su Intel. Dispone di una CPU a 12 core, fino a una GPU a 38 core e fino a 96GB di memoria unificata con una larghezza di banda di memoria di 400GB/s.

Il Mac Studio con M2 Ultra porta le prestazioni del Mac a nuovi livelli. M2 Ultra offre il doppio delle prestazioni e delle capacità di M2 Max ed è il sistema su chip (SoC) più grande e potente mai realizzato da Apple. Il Mac Studio con M2 Ultra è fino a 3 volte più veloce del Mac Studio della generazione precedente con M1 Ultra,2 e fino a 6 volte più veloce del più potente iMac da 27 pollici basato su Intel.1 Dispone di una CPU a 24 core, fino a una GPU a 76 core e fino a 192GB di memoria con una larghezza di banda di memoria unificata di 800GB/s, offrendo prestazioni di livello workstation.

Con una vasta gamma di connessioni , il nuovo Mac Studio è dotato di porte HDMI ad ampia larghezza di banda, che consentono una risoluzione fino a 8K e frequenze di 240Hz. Con M2 Ultra, il Mac Studio supporta fino a sei Pro Display XDR, gestendo oltre 100 milioni di pixel e offrendo uno spazio schermo esteso per i flussi di lavoro professionali. Inoltre, ora dispone di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 . Sul retro, il Mac Studio include quattro porte Thunderbolt 4, una porta Ethernet 10Gb, una porta HDMI migliorata e due porte USB-A. Inoltre, è dotato di due porte USB-C e uno slot per schede SD sul fronte per importare facilmente foto e video.