Mentre la Gaming Week di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso dei giorni scorsi è alle sue battute finali, Amazon continua a sorprendere con sconti quasi da Black Friday sulle altre categorie dello store. Tra questi vi è lo spettacolare MacBook Air con Chip M1, disponibile a soli 899,00€ invece che 1.299,00!

Potrete, dunque, risparmiare ben 400,00€ su uno dei notebook migliori sul mercato per quanto riguarda lo studio e il lavoro, nonché perfetto per coloro che cercano un dispositivo ultra performante, ma al contempo leggero e comodo da portare con sé. Inoltre, potrete optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo le indicazioni fornite nel sito web dedicato.

Grazie al potente Chip M1 di Apple ogni vostra attività verrà eseguita con una straordinaria fluidità e velocità, senza alcun intoppo, neppure durante le sessioni di multitasking. Questo processore offre prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, garantendo un’esperienza d’uso ottimale in qualsiasi situazione. L’autonomia della batteria del MacBook Air è altrettanto impressionante, raggiungendo fino a 18 ore di utilizzo continuo, permettendovi di lavorare e divertirvi senza dover pensare alla ricarica.

Il display Retina da 13,3″ vi sorprenderà poi con immagini nitide e colori vivaci, restituendo ogni dettaglio in maniera eccezionale. Che stiate ammirando i vostri progetti o godendo dei vostri contenuti preferiti, la qualità visiva sarà superlativa. Inoltre, con una capacità di archiviazione che arriva fino a 2TB, avrete spazio più che sufficiente per conservare in tutta sicurezza i vostri file, immagini e video; la vostra privacy, infatti, è una priorità per Apple, che integra funzioni all’avanguardia direttamente nel dispositivo per garantire una protezione avanzata dei vostri dati.

Inoltre, non possiamo non menzionare la Magic Keyboard, la celebre tastiera del MacBook Air: ogni sessione di scrittura diventerà un autentico piacere grazie al suo layout impeccabile e alla sua reattività. Potrete anche sfruttare numerose altre funzionalità pratiche, come il sensore di impronte digitali per lo sblocco rapido, l’assistente vocale integrato Siri e molte altre ancora, rendendo l’esperienza d’uso ancora più completa e intuitiva.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!