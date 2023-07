Desiderate acquistare un nuovo notebook top di gamma, ma stavate aspettando il momento giusto per risparmiare? Allora vi consigliamo questa offerta di Amazon, che oggi offre l’eccezionale MacBook Air con chip M2 ad appena 1.199,00€.

Grazie a questa promozione risparmierete ben 150€, tenendo presente che normalmente il costo di questo ottimo dispositivo si aggira intorno ai 1.350,00€. Per questo vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta termini. Potrete anche dilazionare l’intera spesa in comode rate mensili a tasso zero scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Al cuore di questa meraviglia troviamo il Chip M2, il gioiello di Apple che garantisce prestazioni incredibilmente veloci e una gestione ottimale dell’energia. L’unione della CPU 8-core con la GPU 8-core vi permetterà di affrontare ogni sfida con facilità, anche quando userete programmi particolarmente pesanti come quelli per il video editing o la grafica.

Questo magnifico dispositivo è dotato di una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: ciò significa che godrete non solo di immagini di altissima qualità, ma anche di un audio eccezionale, limpido e cristallino.

Lo schermo è un altro punto di forza dell’eccezionale MacBook Air. Stiamo parlando di un ampio display Liquid Retina da 13,6” che supporta ben un miliardo di colori, regalandovi così immagini brillanti, nitide e incredibilmente ricche di dettagli. Infine, va aggiunto che con questo ottimo notebook potrete lavorare o divertirvi fino a 18 ore senza interruzioni!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

