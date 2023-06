Siete alla ricerca di un portatile che vi offra una straordinaria combinazione di potenza, efficienza energetica e versatilità? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il MacBook Air con Chip M1 di Apple, oggi in sconto su Amazon del 25%!

Potrete, infatti, spendere solamente 919,90€ invece di 1.229,00€ per uno dei notebook migliori sul mercato, risparmiando così più di 300,00€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

Il MacBook Air è perfetto per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento, dato che il Chip M1 vi permetterà di svolgere qualsiasi attività in modo fluido e veloce. Per raggiungere tale obiettivo Apple ha ottimizzato al massimo il notebook, così da garantirvi prestazioni 9 volte migliori rispetto ai modelli precedenti e aumentando l’autonomia fino a 18 ore.

Potrete poi ammirare i vostri progetti, oltre a contenuti come film e serie tv, nel magnifico display retina da 13,3″, che vi offrirà immagini estremamente nitide e ricche di colori brillanti. Inoltre, avrete fino a 2TB di spazio in cui archiviare tutti i vostri file, immagini e video in estrema sicurezza grazie alle funzioni per la privacy all’avanguardia integrate nel dispositivo.

Infine, non possiamo non menzionare la Magic Keyboard, l’iconica tastiera del MacBook Air che renderà ogni sessione di scrittura un vero piacere grazie al layout dalla forma perfetta e dalla fluidità estrema. Avrete a disposizione anche tantissime funzionalità utili, come l’impronta digitale per sbloccare il portatile, l’aiuto dell’assistente vocale Siri integrata e molto altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

