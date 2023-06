State pensando di acquistare un portatile di ottima qualità, che vi permetta di lavorare e studiare al meglio anche fuori casa? In questo caso, dovreste valutare l’acquisto del MacBook Air da 13″ con chip M1, disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, sullo store Unieuro. Al momento, infatti, potrete acquistarlo ad appena 979,00€ invece di 1.299,00€.

Tenendo presente lo sconto del 20% e la validità del portatile che vi stiamo proponendo, tra i migliori per la sua fascia di prezzo, vi consigliamo di portare a casa l’articolo quanto prima. In caso di necessità, inoltre, potrete rendere il vostro acquisto ancora più accessibile pagando in rate senza interessi, grazie a PayPal o a Klarna. Vi basterà scegliere uno dei due come metodo di pagamento e selezionare la divisione del totale in 3 rate, direttamente in fase di checkout. Il servizio, in entrambi i casi, è a costo zero!

Come anticipato nell’introduzione, il MacBook Air da 13″ è una delle proposte più valide per la sua fascia di prezzo. Pur non essendo l’ultima novità del brand, si tratta di un modello fino a 3,5 volte più veloce e fino a 5 volte più scattante rispetto ai notebook di generazione precedente. Anche la CPU 8-core è più reattiva e, essendo affiancata agli efficiency core e ai performance core, vi garantisce un ritmo elevato e la massima fluidità anche mentre state utilizzando programmi professionali per editing foto e video.

L’autonomia è un altro punto a favore di questo dispositivo, in quanto è pensato per assicurarvi fino a 18 ore di durata, anche ad uso intensivo. Va menzionata anche l’ottima qualità del display Retina da 13,3″ realizzato da Apple con risoluzione di ben 2560×1600 pixel, pensato apposta per assicurarvi immagini dettagliate e testi sempre ben definiti, facili da leggere in qualsiasi condizione di luce.

Il pannello del MacBook Air, inoltre, si occupa anche di regolare in automatico il bilanciamento del bianco e sfrutta l’ottima tecnologia True Tone. Quest’ultima, infatti, gestisce in maniera del tutto automatica la temperatura colore dello schermo, riuscendo a impostare la luminosità nella maniera più naturale possibile in qualsiasi condizione di luce vi troviate!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

