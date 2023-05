Siete alla ricerca di un notebook che unisca hardware potente, design leggero, batteria a lunga autonomia e sistema operativo affidabile? Il tal caso la soluzione perfetta per voi è il MacBook Air da 13,6″ con processore M2, oggi in sconto di oltre 200,00€ su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 1.299,65€ invece di 1.529,00€ per uno dei notebook migliori sul mercato per lo studio e il lavoro. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

Il cuore pulsante del MacBook Air è il chip M2, ancora più veloce e performante rispetto a quello del modello precedente. Che voi decidiate di utilizzare il portatile per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento, godrete di una velocità e fluidità senza precedenti, persino nei programmi più pesanti, come quelli per la grafica o il video editing.

Potrete poi ammirare i vostri progetti nel fantastico display Retina da 13,6″, che vi offrirà immagini nitide e ricche di contrasti, complice anche la retroilluminazione LED. Inoltre, il pannello è provvisto, esattamente come i più recenti iPhone, della tecnologia True Tone, la quale regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco in base all’ambiente in cui vi troverete, così da offrirvi una luminosità più naturale e affaticare di meno la vista.

Infine, il MacBook Air M2 rappresenta il dispositivo perfetto da portare con sé ovunque: la batteria a lunga autonomia vi offrirà fino a 18 ore di utilizzo continuo, mentre il design leggero e sottile lo rende comodissimo da infilare in uno zaino o borsa. Insomma, cosa potete desiderare di più da un portatile?

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

